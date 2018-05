Iglesias i Montero també dimitiran si la participació de la seva consulta és «baixa»

El secretari general de Podemos, Pablo Iglesias, s'ha compromès aquest dimecres a dimitir si es registra un nivell "baix" de participació en la consulta en què les bases del seu partit decideixen aquesta setmana si ell i la seva companya i també diputada parlamentària, Irene Montero, han de dimitir després de la polèmica compra d'un xalet per més de 600.000 euros, encara que no hi ha dades detallades per determinar quan es pot considerar que la votació ha estat un "fracàs".

"Amb total claredat. Una participació baixa seria un fracàs de la consulta i ens obligaria a dimitir i una participació alta seria un èxit, independentment de si els inscrits ens diuen que seguim o que dimitem", ha afirmat Iglesias en una entrevista a La Ser , recollida per Europa Press.

D'aquesta manera, el líder "morat" ha reconegut la importància que té la participació a la consulta que va arrencar aquest dimarts i finalitza el diumenge, més enllà dels resultats, que salvo sorpreses, es preveu que siguin positives per al secretari general "morado" 'i la portaveu al Congrés, com ha ocorregut cada vegada que Iglesias s'ha implicat en un plebisc d'aquestes característiques.

Es dóna la circumstància que no tot el partit ha rebut amb bons ulls la consulta, motiu pel qual el sector anticapitalista ha apostat per desmarcar-se i no participar, en senyal de protesta, encara que sense fer una campanya oficial per sol·licitar l'abstenció.