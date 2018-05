Bombers de l'Ajuntament de Madrid busquen dos obrers que haurien quedat atrapats entre les runes provocades per la caiguda de part d'un edifici en obres. El succés va tenir lloc a primera hora de la tarda en un immoble en rehabilitació i buit de set plantes. Per causes que s'investiguen, un forjat va caure des de la setena planta fins a la segona provocant uns enderrocs que van anar a parar a un pati interior. Els bombers van assegurar la resta de l'edifici.