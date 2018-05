Quatre morts i 12 ferits en una explosió de material pirotècnic a Pontevedra

Almenys quatre morts i 12 ferits en l'explosió de material de pirotècnia en un habitatge a la parròquia de Paramos, a Tui (Pontevedra), segons han confirmat a Europa Press fonts consultades.



Aquest dimecres s'ha registrat una forta explosió de material de pirotècnia que ha produït quantiosos danys a diversos quilòmetres, a causa de la gran magnitud de l'ona expansiva.





EN DIRECTO

Primeras imágenes de la zona después de la explosión de una pirotecnia en Tui. Toda la información la tenéis aquí https://t.co/cqZQxglTQR pic.twitter.com/4Afj3Iego5 — Faro de Vigo (@Farodevigo) 23 de mayo de 2018



EXPLOSIÓN EN TUI

Nos llegan más vídeos del estado de la zona de la explosión. Os lo estamos contado todo aquí https://t.co/CfGwq8TIQ9 pic.twitter.com/QxzBHiJlhu — Faro de Vigo (@Farodevigo) 23 de mayo de 2018



La Xunta ha activat tots els protocols i el nivell del Pla Territorial d'Emergències (Platerga) i han estat mobilitzats mitjans de les forces i cossos de seguretat, sanitaris (inclosos dos helicòpters) i els equips d'emergències.A la zona es poden observar les destrosses a les cases properes i s'ha obert un perímetre de seguretat per risc d'explosió. A més, hi ha risc d'explosió, segons fonts dels cossos de seguretat, i hi ha risc de contaminació per sofre a la zona.