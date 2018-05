Trump avisa que la reunió amb el líder nord-coreà podria ser ajornada

El president dels Estats Units, Donald Trump, va afirmar que els preparatius de cara a la seva cimera amb el líder de Corea del Nord, Kim Jong-un, segueixen en marxa, si bé va apuntar que podria haver-hi un ajornament. «Estem avançant, i veurem què passa. Hi ha certes condicions que volem i crec que les aconseguirem. Si no, no tindrem la reunió», va manifestar, abans d'avançar que «si no té lloc, potser es produirà més tard, en un altre moment». «Francament, hi ha la possibilitat que sigui una gran reunió per a Corea del Nord i una gran trobada per al món. Tingui lloc o no, se sabrà molt aviat, però estem parlant», va explicar.

El mandatari va recordar abans de reunir-se amb el seu homòleg sud-coreà, Moon Jae In, la seva exigència que Pyongyang ha de desnuclearitzar-se de cara a mantenir la trobada, prevista per al 12 de juny a Singapur. Hores abans, el vicepresident dels Estats Units, Mike Pence, va advertir que el seu Govern no realitzarà cap concessió per debatre la desnuclearització amb Corea del Nord de cara a la trobada programada entre Trump i Kim.

Pyongyang ha amenaçat de cancel·lar la trobada si Washington no abandona en les seves reclamacions d'una desnuclearització unilateral. L'Administració nord-americana, però, no ha donat mostres de canviar el seu actual missatge.

Per part seva, el Govern de la Xina va defensar les seves relacions amb Corea del Nord després de les reiterades advertències del president dels Estats Units, que ha reclamat una frontera «dura» entre els dos països veïns fins que s'arribi a algun tipus d'acord amb el règim de Kim Jong-un. El portaveu del Ministeri d'Exteriors xinès, Lu Kang, va defensar que Pequín sempre ha complert les obligacions internacionals, si bé va apuntar que, com a país veí, també manté relacions comercials amb Pyongyang.

Un grup d'aproximadament una dotzena de periodistes de mitjans de comunicació occidentals i xinesos van viatjar a Corea del Nord per presenciar el tancament del seu centre de proves nuclears.