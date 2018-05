Zuckerberg: «Portarà temps fer els canvis necessaris a Facebook»

El fundador de Facebook, Mark Zuckerberg, es va disculpar a l'Eurocambra per la filtració a Cambridge Analytica que va poder condicionar el referèndum del Brexit i la victòria de Donald Trump, i va admetre que portarà temps fer els canvis necessaris per salvaguardar «les dades dels usuaris». «Ha quedat clar en els últims anys que no hem fet prou per evitar que les eines que hem creat s'utilitzin també per fer mal», va admetre Zuckerberg davant els líders dels grups del Parlament Europeu (PE) i el seu president, Antonio Tajani.

El fundador de Facebook va acceptar acudir a l'Eurocambra per donar explicacions després de la filtració massiva d'informació a l'empresa Cambridge Analytica, setmanes després de comparèixer al Senat dels Estats Units per obligació legal. La intervenció, que havia de ser a porta tancada, va poder ser seguida en directe a través d'internet després de les crítiques dels grups de l'Esquerra Unitària Europea, els Verds i els Socialdemòcrates, i l'Aliança de Liberals i Demòcrates Europeus (ALDE).

«Ja sigui per notícies falses, interferència estrangera a eleccions o desenvolupadors que usen malament la informació de les persones, no tenim una visió prou àmplia de les nostres responsabilitats. Això va ser un error, i ho sento», va afirmar, en línia amb la seva intervenció davant la cambra nord-americana.

L'empresari va admetre que portarà temps treballar en tots els canvis necessaris, però es va comprometre a «fer-ho bé i a realitzar les importants inversions que siguin necessàries per mantenir les persones fora de perill en tot moment».