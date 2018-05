Iglesias dimitirà si la consulta del xalet té baixa participació

El secretari general de Podem, Pablo Iglesias, es va comprometre a dimitir si es registra un nivell «baix» de participació a la consulta en què les bases del seu partit decideixen aquesta setmana si ell i la seva parella i portaveu parlamentària, Irene Montero, han de dimitir després de la polèmica compra d'un xalet per més de 600.000 euros, tot i que no va detallar xifres per determinar quan es pot considerar que la votació ha estat un «fracàs».

«Amb total claredat. Una participació baixa seria un fracàs de la consulta i ens obligaria a dimitir i una participació alta seria un èxit, independentment de si els inscrits ens diuen que seguim o que dimitim», va afirmar Iglesias.

El líder de Podem va admetre la gran importància que té la participació en la consulta que va començar dimarts i finalitza diumenge, més enllà dels resultats, que excepte sorpreses, s'espera que siguin positius per al secretari general del partit i la portaveu al Congrés, com ha succeït cada vegada que Pablo Iglesias s'ha implicat en un plebiscit.