El PNB permet que el Congrés aprovi els Pressupostos tot i la vigència del 155

El Congrés va aprovar el projecte de Llei de Pressupostos Generals de l'Estat (PGE) per al 2018. Així, l'Executiu de Mariano Rajoy va aconseguir salvar els Comptes gràcies al «sí» dels cinc diputats del PNB, que van confirmar el seu suport tres hores abans de les votacions. Això suposa un baló d'oxigen per al Govern central, que ha vist perillar fins a l'últim moment la llei més important de tota la legislatura. Cs i els partits canaris també van votar a favor dels Pressupostos i la resta de partits (incloses totes les forces catalanes) hi van votar en contra. Els Comptes destinen a Catalunya 1.349 milions d'euros. Entre les mesures acordades durant la negociació destaca l'equiparació salarial de policies i guàrdies civils, l'increment d'una setmana més del permís de paternitat, l'augment de les pensions d'un 1,6% (pactat amb Cs i PNB) i una partida de 200 milions per impulsar les mesures del Pacte d'Estat contra la violència de gènere.

El Congrés dels Diputats va fer la tercera i definitiva votació de les diferents seccions que configuren els Pressupostos del 2018. Els Comptes es van aprovar gràcies als vots de Cs, PNB i els partits canaris. Per a Catalunya, preveuen pràcticament 1.350 milions en inversions, 200 més que l'any anterior. Catalunya serà la segona comunitat autònoma amb una inversió més elevada, per darrere d'Andalusia i per sobre de la Comunitat de Madrid (tot i que algunes inversions d'infraestructures que connecten Madrid amb altres territoris i alguns equipaments no estan inclosos).

El PNB va mantenir la incògnita fins al final de la tramitació dels Pressupostos. Ahir a la tarda en roda de premsa, el seu portaveu al Congrés, Aitor Esteban, va defensar que els avalen per «responsabilitat» tot i que es manté el 155. Sobre l'aplicació d'aquest article, va explicar que s'aixecarà aviat i que ho sap «amb coneixement de causa», tot i no donar-ne més detalls. Va defensar que amb la seva postura «ajudem Catalunya» i que han mantingut contactes «amb totes les parts». El PNB havia mantingut des del principi que no donaria suport als Pressupostos mentre el 155 estigués vigent. Des del PSOE i Podem van afirmar que «s'esperaven» el canvi de posicionament dels nacionalistes bascos, mentre que el portaveu del PDeCAT al Congrés, Carles Campuzano, va evitar criticar el PNB tot destacant que «els adversaris polítics de Catalunya són els partits que han posat en marxa el 155: PP, PSOE i Cs», tot i reconèixer que «potser» és un bon pressupost per a Euskadi però «dolent per a Catalunya».

Campuzano va insistir que el Govern espanyol «ha de complir la llei» i publicar al DOGC el nomenament dels consellers. «Catalunya vol un govern efectiu però el govern d'Espanya ha de complir la llei», va manifestar.



«Bona notícia»

Per part seva, el portaveu de Ciutadans al Congrés, Juan Carlos Girauta, veu «curiós» que Ciutadans, el partit que va guanyar les eleccions a Catalunya, «no tingui notícies» sobre el 155 i, en canvi, el PNB sàpiga que s'aixecarà de forma «imminent». Girauta va assenyalar que l'aprovació dels Comptes és una «bona notícia» perquè aquests inclouen mesures positives per a la societat espanyola.

El cap de l'Executiu, Mariano Rajoy, va demanar al president de la Generalitat, Quim Torra, que nomeni consellers que puguin complir les seves funcions i va recordar que l'article 155 de la Constitució estarà en vigor fins que no hi hagi un Govern que prengui possessió. Després que el PNB assenyalés que veu «imminent» l'aixecament d'aquest precepte a Catalunya, va afirmar desconèixer-ho perquè «ningú» li ha dit que hi hagi d'haver ja un Executiu. «Però sincerament, crec que és l'únic sensat», va afegir.