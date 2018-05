Almenys quatre persones van morir i 26 van quedar feries en una explosió de material de pirotècnia en un habitatge de Tui (Pontevedra). Cases properes van patir grans destrosses i es va obrir un perímetre de seguretat per risc d'explosió. A més, hi ha risc de contaminació per sofre a la zona. La Guàrdia Civil va detenir el propietari d'una pirotècnia per la seva vinculació amb l'explosió. A l'arrestat se li atribueixen els delictes d'homicidi, imprudència i estralls.