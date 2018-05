Rajoy qualifica de «casos aïllats» els escàndols de corrupció del PP

El president del govern espanyol i líder del PP, Mariano Rajoy, ha admès aquest dijous en una entrevista a la Cadena COPE que els casos de corrupció "fan molt mal" al seu partit, però ha assegurat que els que es jutgen ara –com el Gürtel, del que s´ha conegut a sentència poc després d'aquestes declaracions "són de fa molts anys". "Espero que no se´n produeixin massa més i que no deixin notícies, perquè el PP és molt és que 10 o 15 casos aïllats", ha afirmat. Respecte a Eduardo Zaplana, detingut aquesta setmana, ha rebutjat emetre cap "judici de valor" fins a "saber exactament que ha passat perquè la investigació està sota secret de sumari". Rajoy ha afirmat també que està "animat i amb ganes" per optar a la reelecció, tot i que "aquestes coses s´han de parlar dins del partit". Segons Rajoy, el seu executiu ja ha fet "la part més difícil" de la recuperació, i malgrat que actualment només disposa de 134 escons al Congrés ha demostrat la seva capacitat d´arribar a acords sobre la governabilitat amb altres formacions.