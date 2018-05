Sánchez convoca l'Executiva del PSOE per abordar una possible moció de censura

El líder del PSOE, Pedro Sánchez, ha convocat per aquest divendres a les 11 del matí una reunió extraordinària de la Comissió Executiva Federal del partit per fer un "anàlisi de la situació política" després de la sentència de Gürtel, que condemna el PP.

Els socialistes han evitat fer valoracions públiques de la sentència al llarg d´aquest dijous, mentre el líder de Podem, Pablo Iglesias, els instava a presentar una moció de censura i el de Cs, Albert Rivera, amenaçava de trencar el suport al govern de Mariano Rajoy.

Fins ara, el PSOE només ha fet públic un breu comunicat d´una sola frase sobre aquesta qüestió, que assegura que "El PSOE considera inacceptable la resposta del PP i el govern davant la sentència del ´cas Gürtel´ que implica políticament el president del govern i del PP, Mariano Rajoy.

Precisament el govern espanyol i el PP s´han afanyat avui a destacar que la sentència no és ferma i que no afecta en cap cas ni l´executiu de Rajoy ni tampoc la direcció actual del PP. Entre les opcions que els socialistes tindran sobre la taula aquest divendres hi ha una moció de censura que per prosperar hauria de comptar o bé amb el suport de Podem i Ciutadans alhora -difícil si es té en compte les incompatibilitats que es van demostrar durant la fallida investidura de Sánchez- o bé amb Podem, ERC, PDeCAT i PNB -difícil també si es té en compte que els nacionalistes bascos acaben d'aprovar els pressupostos generals de l'Estat apel·lant a la "responsabilitat".