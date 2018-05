Ciutadans demana a Rajoy que convoqui eleccions

El secretari general de Ciutadans, José Manuel Villegas, ha afirmat que el seu partit rebutjarà la moció de censura registrada aquest divendres pel PSOE i exigirà al president del Govern, Mariano Rajoy, que convoqui eleccions generals arran de la sentència que condemna al PP per la trama Gürtel. En el cas que Rajoy es negui, promouran una moció de censura instrumental perquè es dissolguin les Cambres i se celebrin nous comicis.

En roda de premsa a València, Villegas ha dit que la solució a la situació actual "no són les presses ni l'oportunisme" del secretari general del PSOE, Pedro Sánchez, ni que "surti Rajoy de la Moncloa perquè entri ell". Per això, ha avançat que Cs s'oposarà a la moció dels socialistes, per la qual suposa que Sánchez haurà recaptat el suport "dels separatistes i dels populistes".