Detenen un home per deixar embarassada la filla de 15 anys

Agents de la Policia Nacional van detenir un matrimoni de nacionalitat boliviana, de 37 i 40 anys, per abusos sexuals a la seva filla de 15 durant més de dos anys, quedant embarassada i interrompent l'embaràs voluntàriament. La investigació policial va començar després de tenir coneixement el Grup de Menors de la Policia Nacional dels possibles abusos patits per part d'una alumna d'un Institut d'Ensenyament Secundari (IES), que havia manifestat a l'orientadora del centre educatiu els diversos episodis de abusos sexuals que estava patint per part del seu progenitor. Les indagacions policials van portar els agents a entrevistar-se amb la menor al centre educatiu, fent-los saber que portava més de dos anys patint aquests abusos.