Emeten una ordre internacional de crida i cerca de Valtonyc

L'Audiència Nacional ha emès una ordre nacional, europea i internacional de crida i cerca contra José Miguel Arenas, àlies Valtonyc, amb l'objectiu que sigui posat a disposició judicial després que abandonés territori espanyol dimecres per evitar el seu ingrés a la presó. La Secció Segona de la Sala Penal ha tramitat les ordres a petició de la Fiscalia, davant la impossibilitat de notificar-li la diligència per la qual es requeria el seu ingrés a la presó en el termini de deu dies -que s'acabava ahir- i trobant-se en aquests moments «en parador desconegut».

El raper mallorquí, que va ser condemnat a tres anys i mig de presó pels delictes d'amenaces, enaltiment del terrorisme i injúries a la Corona, va abandonar Espanya dimecres, just un dia abans que expirés el termini donat per l'Audiència Nacional per al seu ingrés voluntari a la presó. El propi Valtonyc va publicar dimecres un missatge al seu perfil de Twitter en el qual advertia que no ho «posaria tan fàcil» i que «desobeir és legítim i obligació davant aquest estat feixista».

Per altra banda, l'exconseller català Lluís Puig va assistir a un acte a l'Eurocambra sobre la llibertat d'expressió juntament amb el raper Pablo Hásel, condemnat a dos anys de presó per enaltiment del terrorisme, i amb un grup de suport a Valtonyc. La conferència, organitzada pels eurodiputats Josep Maria Terricabras i Jordi Solé (Esquerra Republicana) i Ana Miranda (BNG), va comptar amb la participació de l'exmembre del PSOE Beatriz Talegón o el corresponsal del diari francès Libération Jean Quatremer. El grup de suport a Valtonyc va explicar que no sap on es troba «des de fa tres setmanes».