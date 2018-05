El Govern de Rajoy trontolla

El líder del PSOE, Pedro Sánchez, està disposat a ser president del Govern amb els vots dels partits independentistes per constituir un Executiu alternatiu al de Mariano Rajoy que es fixaria com a principals objectius «recuperar l'estabilitat, atendre les urgències socials i netejar de corrupció les institucions públiques». En una compareixença davant els mitjans de comunicació, Sánchez es va compromtere, en cas de prosperar la moció de censura que els socialistes han registrat contra Mariano Rajoy després de la sentència del cas Gürtel, a convocar eleccions «aviat». Però prèviament, va aclarir, el seu Govern s'ocuparia dels tres objectius esmentats anteriorment.

Preguntat expressament si estaria disposat a acceptar els vots dels partits independentistes si d'ells depengués en exclusiva que prosperés la moció, Sánchez va confirmar que la seva proposta es dirigeix «als 350 diputats i diputades» de la Cambra Baixa. En aquest sentit, va recordar que la presidenta del Congrés, la popular Ana Pastor, també va ser elegida amb els vots de formacions independentistes o que els Pressupostos Generals de l'Estat s'han aprovat aquesta setmana amb el suport de partits nacionalistes com el PNB o Coalició Canària.

Dirigint-se a Ciutadans, que rebutja la moció del PSOE i exigeix a Rajoy que convoqui eleccions, ja que en cas contrari promouria una moció instrumental amb l'únic objectiu que es dissolguin les Corts i es convoquin comicis, Sánchez va assenyalar que les mocions de censura estan «taxades» a la Constitució i han de ser «constructives». «Són per donar un Govern al país», va afegir.

En tot cas, la moció de censura del PSOE, una vegada que s'hi ha desmarcat Ciutadans i encara que aconsegueixi sumar els independentistes catalans d'Esquerra i del PDeCAT, dependrà al final del PNB, que acaba de facilitar l'aprovació dels Pressupostos Generals del Govern del PP. I és que la Constitució remarca que la moció de censura, en ser constructiva, requereix majoria absoluta, quelcom que exigeix reunir 176 diputats, i no n'hi ha prou amb sumar més vots a favor que en contra, com passa a les sessions d'investidura.

Conegudes les posicions dels diferents partits polítics després de l'anunci de la moció de censura, el PSOE, que compta amb 84 escons, té garantit el suport incondicional de Units Podem-En Comú-En Marea (67) i dels quatre diputats de Compromís, el que suma un total de 155 vots. També compta amb el seu soci electoral de Nueva Canarias, que aporta un diputat, Pedro Quevedo, sempre que no s'alteri el que aquest partit va signar amb el Govern de Mariano Rajoy per als Pressupostos Generals.

Tot apunta que a aquests 156 vots es podrien afegir els nou d'Esquerra (ERC) i els vuit del PDeCAT, encara que tots dos partits independentistes van exigir que els socialistes deixin de criticar el nou president de la Generalitat, Joaquim Torra, a qui Pedro Sánchez ha titllat de supremacista i ha comparat amb la ultradretana Marine Le Pen. En total, el compte a favor del candidat socialista s'elevaria a 173.

Per contra, ja hi ha 170 diputats en contra de la majoria absoluta: els 134 del PP i els tres que sumen els seus socis electorals d'UPN (2) i Foro Asturias (1); els 32 de Ciutadans, que el que demanen són eleccions; i la diputada de Coalició Canària, Ana Oramas, que no pensa sumar-se a una moció de censura sustentada en Units Podem i els partits independentistes. I en un context de 173 davant de 170, la posició clau la torna a tenir el PNB.

En aquest sentit, el líder de Podem, Pablo Iglesias, va assegurar de manera taxativa que la seva formació donarà suport a la moció de censura i ho farà sense condicions i sense demanar entrar a l'hipotètic govern que en sortís.

Per part seva, Rajoy va acusar Sánchez de voler arribar al Palau de la Moncloa «a qualsevol preu» i amb qui sigui, fins i tot pactant amb l'expresident Carles Puigdemont, el seu successor Quim Torra o Bildu. A més, va afirmar que aquesta iniciativa va contra l'estabilitat i és «dolenta» per a Espanya perquè la «debilita clarament».