Interior té registrats 2.749 casos actius de menors desapareguts

Espanya té registrats un total de 2.749 casos actius de menors desapareguts, segons les dades aportades pel secretari d'Estat de Seguretat, José Antonio Nieto, durant la presentació de l'informe de 2017 del telèfon ANAR per a casos de nens desapareguts -116.000-, presentat a la seu del Ministeri d'Interior a Madrid.

Aquestes xifres corresponen a principis d'aquest mes de maig i la meitat dels casos són menors que han fugit de centres d'acollida o institucionals.

En total, actualment hi ha 6.801 casos de persones desaparegudes a Espanya de totes les edats. Des de 2010, any en què es van començar a comptabilitzar aquestes dades, s'han registrat 154.301 denúncies per desaparicions a tot l'Estat.