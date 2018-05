Irlanda vota massivament a favor de la despenalització de l'avortament

Irlanda hauria votat ahir a favor de despenalitzar l'avortament, segons assenyalaven les enquestes a peu d'urna. Un 68% dels irlandesos haurien apostat per eliminar l'actual normativa, una de les més restrictives d'Europa pel que fa a la interrupció de l'embaràs, mentre que un 32% dels ciutadans hi hauria votat en contra. Així ho indicava l'enquesta a peu d'urna publicada pel diari Irish Times, que apuntava a una victòria del «sí» molt més contundent del previst inicialment. Els resultats oficials, però, no es coneixeran fins avui o demà, ja que està previst que el recompte comenci a partir de les nou del matí d'avui. Els col·legis electorals a Irlanda van estar oberts des de les 7 del matí fins a els 10 del vespre, en un referèndum històric per a un país de forta tradició catòlica on la legalització de l'avortament va generar una campanya molt intensa i, en alguns casos, polèmica.

El primer ministre irlandès, Leo Varadkar, va fer campanya pel «sí» a l'avortament. Actualment, i degut a la coneguda com a «vuitena» esmena de la constitució, l'avortament a Irlanda està criminalitzat en gairebé tots els casos, excepte si hi ha risc de mort per a la mare. Es calcula que milers de dones irlandeses viatgen cada any a l'estranger per avortar.