L'Audiència Nacional decidirà dilluns si 16 condemnats per Gürtel entren a la presó

La Secció Segona de la sala penal de l'Audiència Nacional que va jutjar 37 persones per participar a la primera època d'activitats de la trama Gürtel (1999-2005) ha citat per a dilluns que ve 16 dels condemnats, entre ells l'extresorer del PP Luis Bárcenas, per celebrar la visteta per valorar el seu possible ingrés a la presó, tal com va sol·licitar la Fiscalia Anticorrupció.

El tribunal va citar aquests 16 condemnats a petició de les fiscals del cas, Concepción Sabadell i Concepción Nicolás. Després de conèixer-se la sentència, van sol·licitar que s'acordessin les compareixences per decidir si són enviats a presó o se'ls imposa alguna mesura cautelar abans que el Tribunal Suprem faci ferma aquesta resolució.

Entre els citats no hi ha els líders de la trama Gürtel, Francisco Correa -condemnat a 51 anys i 11 mesos- i Pablo Crespo -37 anys i mig-, ja que aquests ja són a la presó de Valdemoro complint la condemna de 13 anys per arreglar els contractes públics del muntatge de l'expositor de la Generalitat Valenciana en la Fira Internacional de Turisme (Fitur), que ja ha estat ratificada per l'alt tribunal.

Els que sí hauran d'acudir a l'Audiència Nacional són Bárcenas -33 anys i quatre mesos-, l'exalcalde de Majadahonda Guillermo Ortega -38 anys i tres mesos-; el de Pozuelo d'Alarcón Jesús Sepúlveda -14 anys i quatre mesos-; l'exmembre del Comitè Executiu i de la Junta Directiva Regional del PP Alberto López Viejo -31 anys i nou mesos- i el comptable de la trama, José Luis Izquierdo -17 anys i set mesos-.

A més dels esmentats, Anticorrupció vol que compareguin les dones de Bárcenas i López Viejo, Rosalía Iglesias -15 anys i un mes- i Teresa Gabarra -4 anys de presó, respectivament; així com l'exdona de Correa i excap de gabinet de Majadahonda, Carmen Rodríguez Quijano -14 anys i vuit mesos-.

També compareixeran l'administradora de diverses empreses de la Gürtel, Isabel Jordán -condemnada a 14 anys i 10 mesos- i l'exregidor de Majadahonda Juan José Moreno -15 anys i dos mesos-.