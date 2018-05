Maduro deixa en llibertat 16 presos polítics després de la seva reelecció

Un total de 16 presos polítics van ser alliberats a Veneçuela, segons va informar l'ONG local Foro Penal, després que el president, Nicolás Maduro, prometés que excarceraria els reclosos per la «violència política» que no estiguessin acusats de «crims greus» per afavorir la «reconciliació» del país. Gonzalo Himiob, un dels directors de Foro Penal, va anunciar que s'havien emès «26 butlletes d'excarceració» de les quals 20 corresponen a presos polítics. Els alliberaments es van anar succeint i a l'hora de tancar aquesta edició16 reus ja estaven al carrer, tots amb mesures cautelars. Maduro va anunciar dijous, durant la seva presa de possessió com a «president reelecte» per a un segon mandat, que estava disposat a alliberar «un conjunt de persones detingudes per violència política que no hagin comès crims greus per donar una oportunitat a la reconciliació».