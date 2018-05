Montero, sobre el xalet: «Ningú està lliure de contradiccions»

La portaveu d'Units Podem al Congrés, Irene Montero, es va tornar a referir a la polèmica suscitada pel xalet que ha comprat amb la seva parella i secretari general del partit, Pablo Iglesias, pel qual han posat els seus càrrecs a disposició de la militància del partit, i va reconèixer que «ningú», tampoc ells, «està lliure de contradiccions».

«Mirem d'adaptar la nostra vida de la manera que sabem i no estem lliures de contradiccions, i intentem preservar la intimitat dels nostres fills, però sempre complint amb un codi ètic que garanteix que vivim com la gent», va explicar.

En aquest sentit, va assenyalar que Galapagar «és un municipi normal de Madrid, no és La Moraleja» i que l'objectiu de tots dos dirigents de Podem ha estat «buscar intimitat, no aïllament» i «la prova és que s'hi pot passar», ja que el xalet no està enclavat en una urbanització tancada. Segons va dir, «és important» que la seva forma de vida «sigui coherent» i és el debat sobre aquesta coherència el que ha motivat la consulta.