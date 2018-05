Mor una de les dues supervivents de l'accident aeri als afores de l'Havana

Una de les dues dones que encara continuaven amb vida després de sobreviure a l'accident aeri del passat divendres als afores de l'Havana va morir ahir, segons el Ministeri de Salut Pública cubà, que d'aquesta manera va elevar a 112 el nombre de persones mortes per l'accident d'un Boeing 737 de Cubana de Aviación.

L'última víctima mortal ha estat identificada com Emiley Sánchez, de 40 anys i nascuda a Holguín, i presentava «severes lesions traumàtiques i cremades». «El seu estat era crític extrem, amb un pronòstic desfavorable, mantenint un deteriorament progressiu que no va ser possible revertir», va explicar el Ministeri en un comunicat.

Tres dones van ser rescatades amb vida d'entre les runes de l'avió, que es va estavellar poc després d'enlairar-se des de la capital cubana. Grettel Landrove, una estudiant de 23 anys, va ser la primera de les tres a morir, de manera que ara l'única supervivent és Maylén Díaz, de 19 anys, que continua sota pronòstic reservat.

Les autoritats ja han localitzat les dues caixes negres del Boeing, claus de cara a l'esclariment del sinistre. En les indagacions hi participen experts de Cuba, Estats Units i Mèxic. L'última caixa que es va trobar registrava els paràmetres tècnics del vol, segons hel president de l'Institut de l'Institut d'Aeronàutica Civil de Cuba (IACC), Armando Daniel López. La primera caixa -que grava els sons de la cabina- va ser recuperada hores després de l'accident.