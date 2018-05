Els líders de les dos Corees es reuneixen per tractar la reunió amb Trump

El president de Corea del Sud, Moon Jae In, i el líder nord-coreà, Kim Jong Un, van reunir-se aquest dissabte per segona vegada per discutir el futur de la cimera entre Kim i el president nord-americà, Donald Trump, prevista inicialment per al 12 de juny, i aquesta setmana va cancel·lar el representant dels Estats Units.

Estava previst que el president sud-coreà anunciés el resultat de la trobada, mantingut per espai de dues hores al nord de la Zona Desmilitaritzada que serveix de frontera entre tots dos països, segons va informar el president del Consell de Seguretat Nacional, Yoon Young Chan, en una sessió informativa recollida per l'agència oficial de notícies nacional, Yonhap.

En la trobada, tots dos líders també van discutir l'evolució de l'anomenada Declaració de Panmunjom, sobre la «prosperitat i la pau» per a la península de Corea, signada durant la seva primera cimera, el 27 d'abril. D'altra banda, un equip de la Casa Blanca va partir ahir cap a Singapur davant la possible represa de la cimera entre Donald Trump i Kim Jong Un. «L'equip de preanàlisi de la Casa Blanca per Singapur marxa segons allò programat per preparar-se en cas que tingui lloc la cimera», va declarar la secretària de premsa de la Casa Blanca.