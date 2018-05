El món segons Trump

La nova relació dels EUA amb el món. La ruptura de l'acord nuclear amb l'Iran i l'obertura de l'ambaixada dels EUA a Israel són les últimes mostres de l'unilateralisme del president nord-americà, que amb cada nova decisió consolida el seu llegat polític en la demolició sistemàtica de l'ordre internacional multilateral.

l passat 8 de maig, el president dels EUA, Donald Trump, va complir una de les seves principals promeses de campanya i va llançar un torpede a la línia de flotació de l'acord nuclear amb l'Iran aconseguit pel seu antecessor, Barack Obama, el 2015. L'anunci de Trump, tot i que esperat, va ser un fort cop per a les principals cancelleries europees, així com per a Rússia, la Xina i, òbviament, per a l'Iran. Sense temps per pair la notícia, el passat 14 de maig, en el 70è aniversari de la fundació d'Israel, els EUA van obrir la seva nova ambaixada en aquest país a Jerusalem, trencant un vell consens internacional, mentre les tropes israelianes provocaven la pitjor matança a la Franja de Gaza des de 2014 en matar 60 manifestants palestins i deixar 2.700 ferits. Aquest ha estat l'últim cop de puny a la taula del polèmic dirigent nord-americà, que des que va accedir a la Casa Blanca al gener de 2017 no ha parat de donar mostres d'una acció exterior tan pensada en clau interna com potencialment desestabilitzadora per a l'ordre internacional.

A través de tuits incendiaris, d'afirmacions grandiloqüents i posteriors rectificacions, Trump va camí d'arribar a l'equador de la seva legislatura mentre la investigació del fiscal especial Robert Mueller sobre la presumpta ingerència russa a la campanya presidencial de 2016 se centra en els seus negocis i allarga l'ombra d'un possible impeachment a les portes de les eleccions legislatives de novembre, en què el partit Republicà es juga la seva actual majoria tant al Congrés com al Senat.

En el seu primer any i mig com a inquilí de la Casa Blanca, Trump ha entrat en el camp de les relacions internacionals fent molt soroll, i tot i que lluny de la improvisació que se li atribueix, cada nova decisió plasma que el seu lema nacionalista «America First» va camí de ser un autèntic llegat polític fonamentat sobre la demolició de tot allò que va encarnar l'etapa Obama, com el multilateralisme.

Així, tal com va prometre en campanya, de manera unilateral ha tret els EUA de l'acord nuclear amb l'Iran, de l'acord de París del Canvi Climàtic, del Tractat de Comerç Transpacífic, de la Unesco, renegocia un nou acord de lliure comerç amb el Canadà i Mèxic, ha reconegut Jerusalem com a capital d'Israel i en un gir sorprenent dels esdeveniments va intentar una cimera amb el líder de Corea del Nord, Kim Jong-Un, el proper 12 de juny a Singapur, que finalment ha cancel·lat.



allunyament d'europa

«Quan observem les últimes decisions del president, algú podria preguntar-se: amb amics així, qui vol enemics?», va dir el passat 16 de maig el president del Consell Europeu, Donald Tusk, en un comunicat previ a la cimera de la UE celebrada a Sofia.

«Europa ha de fer tot el que estigui a les seves mans per protegir els llaços transatlàntics», encara que alhora ha de «preparar els escenaris en què hagi d'actuar sola», va afegir. L'inusual dur to del dirigent europeu sobre el president nord-americà il·lustra la cada vegada major llunyania entre els vells socis transatlàntics.

La ruptura de l'acord nuclear amb l'Iran i l'amenaça d'aranzels comercials és vista des del Vell Continent com a poc menys que un insult. La cancellera alemanya, Angela Merkel, ja ho vaticinava amargament després d'una de les primeres cites internacionals de Trump a Taormina, al maig de 2017, en dir que: «els temps en què podíem dependre completament d'altres han acabat. Els europeus hem de lluitar pel nostre propi destí».

Des de llavors, la UE intenta avançar cap a una major cooperació en defensa amb iniciatives com la Cooperació Estructurada Permanent (Pesco), en què participa Espanya al costat d'altres 26 països i a més té la intenció d'impulsar la seva indústria militar.

A més, la pressió de Trump perquè els aliats de l'OTAN compleixin el compromís d'arribar al 2% del PIB en inversió militar està portant a un rearmament generalitzat entre els països membres de l'Aliança Atlàntica.

Entre les grans discussions que afrontarà el bloc comunitari en els propers anys hi haurà com es posicionarà la UE després del Brexit davant uns EUA imprevisibles a l'oest, una Rússia assertiva a l'est i un Sahel en plena ebullició al sud.



rivalitat

A l'inici d'any, el secretari de Defensa dels EUA, James Mattis, va presentar la Nova Estratègia de Defensa Nacional del seu país. Un document que suposa una esmena a la totalitat dels principis estratègics seguits per la potència nord-americana sota l'Administració Obama, que apostava per la multilateralitat. De fet, es tracta de la translació al camp de la geopolítica del nacionalisme revisionista sota el lema «America first» que Trump va enarborar durant la seva campanya electoral.

Així, segons el document, ja no és el terrorisme la principal amenaça per als EUA, sinó la «competència estratègica» entre potències. Una rivalitat que té noms: Rússia i la Xina. D'aquesta manera, després de 17 anys de lluita global contra el terrorisme iniciada després dels atemptats de l'11-S de 2001, el gran enemic a batre ja no serà només el gihadisme.

Per a Manuel J. Gazapo Lapayese, director de l'observatori Internacional de Seguretat, «el que destaca en Trump és la seva recuperació del discurs bel·licista que utilitzava George W. Bush», però amb un matís. El text deixa meridianament clara la preocupació per la modernització militar de Moscou i Pequín i apunta al camí per mantenir l'«avantatge estratègic» tecnològic: és a dir, un augment massiu del pressupost de Defensa -gairebé 700.000 milions el 2018-.

El risc de la carrera armamentística avança al mateix temps que un progressiu rearmament a nivell mundial, amb xifres de venda d'armes el 2017 no vistes des del final de la Guerra Freda. Un comerç multimilionari que lideren els EUA, amb un 34% de la quota de mercat entre 2013- 2017.

Trump està diposat a fer tot el que estigui al seu abast per seguir liderant aquest rànquing. Així, la seva nova Estratègia de Defensa assenyala que la Casa Blanca espera dels seus aliats que «contribueixin d'una manera equitativa a la seguretat col·lectiva», és a dir, «modernitzant les seves capacitats de defensa». Així, una de les prioritats que es fixa el Departament de Defensa és la d'augmentar les vendes d'armament. Això inclou, per exemple, la relaxació de les normes per exportar drons armats. Els EUA han tingut l'exclusiva en aquest sector durant més d'una dècada, però ara la seva hegemonia està en perill per la creixent competència de models israelians, xinesos, russos i turcs, molt més barats.

«La idea de la competència estratègica és una declaració d'intencions que adverteix que ens veurem submergits en un escenari hostil que ja es dóna per fet a la Casa Blanca», diu Lapayese.



diplomàcia de twitter

La «diplomàcia» de Twitter de Trump ha desconcertat el món. El seu ús descarat d'un llenguatge políticament incorrecte desperta recels però al mateix temps l'acosta a la base electoral que el va situar en el poder i que no espera una altra cosa d'ell que fer «Amèrica gran de nou». Trump encaixa en el perfil del negociador combatiu, aquell que abans de començar a parlar desestabilitza el seu contrincant amb actituds i paraules dures o intimidants.

En el seu llibre, L'art de la negociació, de 1987, Trump explica que ell no contracta assessors o consultors, sinó que prefereix confiar en la seva intuïció per aconseguir el millor acord. Si el raonament pot tenir la seva lògica en el món empresarial, està per veure el seu impacte en l'àmbit internacional en un context de tensions en augment.