El PSOE diu que vol governar «uns mesos» i convocar eleccions

El secretari general del PSOE, Pedro Sánchez, vol governar en solitari durant «uns mesos» amb un programa de govern propi per després convocar eleccions, segons va explicar la secretària d'Igualtat del partit socialista, Carmen Calvo, que va afirmar que no es negociarà amb altres formacions polítiques aquesta iniciativa.

«És una proposta absolutament diferent i alternativa de Govern, durant un breu termini de temps que permeti als ciutadans anar a les urnes amb tranquil·litat», va dir Calvo en roda de premsa a la seu del PSOE.

En aquest sentit, va explicar que la moció de censura contra el president del Govern, Mariano Rajoy, està prevista per «estabilitzar» un país durant una situació «excepcional», governar «el temps que consideri oportú» i després convocar eleccions.

«Hem de donar respostes solvents en un termini curt de temps que ens permeti anar a unes eleccions on els ciutadans hagin pogut viure amb normalitat una situació que per nosaltres no té cap normalitat», va insistir la socialista, que va destacar que no es mouran de la seva proposta i que no consideren retirar la moció de censura, «que és el que demana Ciutadans».

«No acceptem mai que la resta de partits ens diguin el que hem de fer. Nosaltres posem un programa de Govern i un debat perquè el vegin els espanyols», va explicar Carmen Calvo, que va assegurar que no tindran contacte amb els partits independentistes perquè donin suport a la moció de censura.

La secretària d'Igualtat del PSOE va demanar a la resta de grups parlamentaris el seu suport al programa de Govern socialista, perquè puguin governar «un breu temps» d'una manera «radicalment diferent» a la del PP. Així, va subratllar que tots els partits polítics «es podran pronunciar» sobre un programa que, segons ella, «tornarà a portar estabilitat».

A més, Calvo va indicar que, encara que aquest «no era l'escenari ideal», és l'escenari en el qual han d'estar els socialistes «per raons ètiques», ja que, segons va comentar, el PP va decidir «no assumir responsabilitats» després de les «gravíssimes situacions de corrupció».

Precisament, va assenyalar que el president del Govern ha hagut de comparèixer davant de la justícia com a testimoni i «no ha estat a l'altura de la veritat». «Aquest país no aguanta un dia més la corrupció del PP. Anem al debat com una proposta de neteja de tot això», va sentenciar.



Cs manté l'oposició

El secretari general de Cs, José Manuel Villegas, va mantenir de moment la seva oposició a donar suport a la moció de censura de Pedro Sánchez, que va titllar de «precipitada i irresponsable», i va emplaçar el PSOE a retirar-la per presentar-ne una altra conjuntament amb ells i «instrumental», amb l'únic objectiu de precipitar les eleccions.

En una atenció als mitjans, Villegas va demanar a Sánchez que rectifiqui, perquè Cs no està «per satisfer les ànsies de Sánchez» per entrar a la Moncloa i per permetre la formació d'un «govern Frankenstein», en referència als «independentistes» i als «populistes».

Villegas ho va dir poc després que el secretari general del PSOE, José Luis Ábalos, assegurés que la convocatòria electoral «no serà un problema» per obtenir el suport de Cs a la moció contra Rajoy.



Crítica pels suports

El coordinador general del Partit Popular, Fernando Martínez-Maíllo, va criticar els suports que cerca Pedro Sánchez per tirar endavant la moció de censura presentada contra el Govern de Mariano Rajoy.

Suports, va analitzar, que parteixen «dels que volen trencar Espanya i els que són els hereus del terrorisme», per després enumerar a Podem, ERC, PDeCat i Bildu.

Maíllo va llançar un dur atac al Partit Socialista tot just 24 hores després de conèixer-se la condemna al Partit Popular com a responsable a títol lucratiu de la xarxa de corrupció emmarcada dins de la trama Gürtel. «Hi ha una sobreexcitació en la política que neix dels que volen deslegitimar el Partit Popular com a partit de govern, ja no només al capdavant de l'Estat, sinó a tot Espanya», va assenyalar.

«El que passa és que alguns encara no han acceptat el resultat de les urnes. I són les urnes i els espanyols els que legitimen els partits. A Pedro Sánchez li han dit, no una, sinó dues vegades, que no el volen a la Moncloa», va afegir.

Martínez-Maíllo va vaticinar que la moció de censura «fracassarà alhora que farà més forts Mariano Rajoy i el Partit Popular» i va criticar les formes de Pedro Sánchez a l'hora de presentar aquesta iniciativa. «Ha passat del no és no «al jo és jo», perquè el seu únic objectiu és arribar a la Moncloa a qualsevol preu», va indicar. «Només així s'explica que hagi presentat una moció de censura amb nocturnitat, sense que ningú se n'assabenti, sense consultar al seu comitè, sense suports i sense programa», va aprofundir.