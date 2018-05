«Si Rajoy s'enroca, s'escollirà un altre president per convocar les eleccions»

En un intens matí de divendres a la seu de Ciutadans a València, José Manuel Villegas, exigeix eleccions anticipades i rebutja donar suport a la moció de censura del PSOE. Però anuncia que si Rajoy s'enroca en el càrrec, s'elegirà un president que convoqui eleccions.

El PSOE ha presentat una moció de censura. Li donen suport?

Ciutadans exigirà a Mariano Rajoy que convoqui eleccions. La corrupció que afecta el seu partit ha liquidat la legislatura. Davant aquesta paràlisi necessitem donar la veu als espanyols. Si Rajoy s'enroca, des del Congrés impulsarem una moció de censura perquè el mateix dia es convoquin eleccions. Si Rajoy no convoca comicis, parlarem amb altres grups per decidir un candidat a president que els convoqui.

Descarta donar suport a la moció de censura del PSOE?

No li donarem suport. Ciutadans no estarà al costat de nacionalistes i populistes.

Vostès plantegen com a línies vermelles la corrupció i el nacionalisme, però sostenien el PP i pacten pressupostos amb el PNB.

Hem pactat els pressupostos amb el Govern d'Espanya. Jo m'he assegut amb Cristóbal Montoro per aconseguir rebaixar l'IRPF als que més ho necessiten, millores per portar els fills a les escoles bressol i més permís de paternitat. I ha estat el Govern el que ha pactat amb el PNB, amb el qual ja va acordar el cuponazo. I respecte a la corrupció, estem en una nova etapa. La Justícia ha condemnat el PP i això és un abans i un després. Això és insostenible.

Hi ha ansietat a Ciutadans per assolir el Govern?

En absolut. Vam pactar els pressupostos amb el Govern perquè a Espanya li interessa l'estabilitat i els pressupostos milloren la vida de les persones. Però la sentència condemna al PP per participar en una trama corrupta i és insostenible. Necessitem un Govern i unes institucions fortes i legitimades contra el desafiament català.

Abans els mítings de Cs no tenien banderes, ara s'emboliquen en una gran bandera espanyola. Què ha canviat?

Doncs que hi ha hagut un cop contra la democràcia a la meva terra, a Catalunya, amb l'intent de trencar Espanya i aquesta nació de ciutadans lliures i iguals i és el moment de reivindicar sense complexos que hi som per la unitat i la defensa d'Espanya i utilitzar els seus símbols com ho fan en altres països del nostre entorn.

Han passat de partit socialdemòcrata a nova dreta?

L'eix dreta-esquerra, aquestes etiquetes cada vegada són més difuses. Ens sentim còmodes amb els liberals a Europa. En l'àmbit mundial el que hi ha és una contraposició entre els que defensen les llibertats, el mercat, la globalització i les societats obertes enfront dels que defensen societats tancades i proteccionisme amb Trump o a Itàlia on triomfa l'extrema dreta i el populisme. A Espanya enfront dels populismes i els separatismes defensem la construcció europea i les societats obertes.

La plataforma patriòtica de Cs evoca idees que van portar Espanya al desastre fa un segle?

No sé a què et refereixes.

Al discurs marcadament espanyolista, molt nacionalista.

Al contrari, nosaltres som europeistes. Cal no confondre el nacionalisme tòxic (català) que veu enemics fora amb el patriotisme civil que defensa els símbols d'una nació democràtica. A ningú el sorprèn que als EUA facin actes amb la seva bandera o Macron a França. Per superar aquests complexos del passat volem homologar-nos als països del voltant i usar els símbols que ens representen a tots.

Quim Torra és nacionalista però Albert Rivera, no?

Quim Torra és nacionalista, racista i supremacista que pensa que per haver nascut en un lloc és superior a un altre que ha nascut en un altre lloc. El patriotisme no és això, el patriotisme és que tu pots estar orgullós, pots estimar la teva nació sense necessitat de crear enemics externs ni creure't superior i pensar que el millor és treballar per una estructura supranacional com els Estats Units d'Europa. No hi ha res més antagònic al nacionalisme que Europa i nosaltres som europeistes.

La seva eurodiputada Carolina Punset deia fa uns mesos que veia tics reaccionaris a Cs pitjors que al PP.

No ho comparteixo. Cs està molt separat dels vells partits, PSOE i PP. Som diferents, si no no tindríem cada vegada més suport. Si Punset és eurodiputada, estem en els parlaments i cada vegada tenim més força és gràcies al fet que fem una política diferent de la dels vells partits.