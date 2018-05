Un 68% dels inscrits de Podem avala el xalet dels seus líders

El 68,42% dels inscrits de Podem que van participar en la consulta arran de la polèmica pel xalet de Pablo Iglesias i Irene Montero van votar a favor de la continuïtat en els seus càrrecs institucionals i orgànics del secretari general i de la portaveu al Congrés. Fins a 128.300 votants van optar per la seva continuïtat davant els 59.224 participants (31,58%) que consideren que la parella de polítics ha de dimitir com a màxim responsable del partit i com a portaveu parlamentària, respectivament, i deixar l'acta de diputats. Els vots en blanc van ser 652 (0,35%).

Podem va marcar un nou rècord de participació en el plebiscit amb 188.176 inscrits votant en el procés (un 38,57%), superant la mobilització a Vistalegre II, com ja preveien dirigents dels principals corrents. En la reelecció d'Iglesias com a secretari general van participar 155.275 inscrits (34,5%). La nova marca aconseguida en un procés intern de Podem millora el registre de Vistalegre II en 33.000 participants. El cens d'inscrits que podien votar a la consulta sobre el xalet a Galapagar eren 487.772, dels quals 158.452 són inscrits actius.