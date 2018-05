Almenys dos palestins morts i un de ferit per trets de tancs israelians a la Franja de Gaza

Almenys dos palestins van morir i un tercer va quedar ferit de gravetat per trets efectuats per tancs israelians, segons va confirmar el Ministeri de Salut de la Franja de Gaza. El Ministeri va identificar les dues víctimes mortals com Hussein al Amour, de 25 anys, i Abdel Haleem al Naqa, de 28, dos homes que van perdre la vida a l'est de la ciutat de Rafah, on l'Exèrcit israelià havia informat abans que havia disparat diversos projectils contra un lloc d'observació de les milícies de Gihad Islàmica. Aquest atac contra l'esmentada localitat va ser posteriorment confirmat per fonts mèdiques, que van determinar les identitats dels morts i van assenyalar que pertanyem a la Gihad Islàmica. Els tancs van efectuar els trets minuts després que l'Exèrcit israelià informés de la detonació controlada d'un artefacte al sud de la tanca de Gaza. A més, va denunciar que els palestins han llançat més de 300 estels incendiaris contra territori israelià.