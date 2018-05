Brussel·les proposa prohibir els plats, coberts, bastonets i palletes de plàstic

La Comissió Europea ha llançat aquest dilluns 28 de maig un paquet de mesures que tenen per objectiu reduir la producció de plàstics en el bloc comunitari, entre les que ha plantejat prohibir productes com bastonets, coberts, i palletes per beure que estan fabricats amb aquest material i que estan pensats per a un únic ús.

El conjunt de mesures proposades per Brussel·les es centra en els deu productes de plàstic d'un sol ús que són trobats en les platges i en els mars europeus, així com en diferents aparells de pesca. Tots aquests materials representen el 70% de totes les escombraries marines, segons l'Executiu comunitari.

L'objectiu del paquet d'iniciatives, per tant, és reduir a la meitat les deixalles d'aquests productes amb l'objectiu d'evitar danys sobre el medi ambient que suposarien uns costos de 230.000 milions d'euros en 2030 i l'emissió de 3,4 milions de tones equivalents de diòxid de carboni (CO2) aquest mateix any.

En primer lloc, la Comissió Europea proposa prohibir certs productes de plàstic per als quals hi ha alternatives "disponibles i accessibles econòmicament". Aquesta prohibició s'aplicarà a bastonets, coberteria, plats, palletes per beure, agitadors de begudes i varetes de globus, que hauran de ser fabricats "exclusivament" amb materials sostenibles.

No vull que s'entengui malament. Aquests productes no desapareixeran, només es fabriquessin amb altres materials ", ha explicat en una roda de premsa el vicepresident primer de la Comissió Europea, Frans Timmermans.

A més, els envasos per a begudes de plàstic només estaran permesos si el disseny permet que les tapes i taps segueixen adherits a la resta del producte. Brussel·les també planteja obligar els Estats membres a recol·lectar el 90% de les begudes de plàstic.

Reducció de gots i recipients per menjar

Brussel·les demana als socis comunitaris que redueixin l'ús de gots i recipients de menjar de plàstic a través de la introducció d'objectius nacionals, garantint la disponibilitat de productes alternatius o assegurant-se que no es reparteixen gratis.

El paquet de mesures també proposa que els fabricants d'aquests productes ajudin a cobrir part de les despeses de gestió i neteja de deixalles, així com participar en les campanyes de conscienciació sobre l'ús de paquets i bosses de menjar, gots i ampolles de plàstic, burilles de cigars, tovalloletes humides, globus i bosses de plàstic.

L'Executiu comunitari també proposa introduir nous requisits d'etiquetatge de tovalloletes humides i altres productes sanitaris per informar els consumidors del seu impacte sobre el medi ambient i sobre com eliminar aquests productes.

En el cas dels aparells de pesca, Brussel·les demana que els fabricants d'aquests productes assumeixin part dels costos de la seva recollida en els ports, així com el seu transport i tractament. Aquests materials representen, segons l'Executiu comunitari, el 27% de les escombraries de les platges.

"Els plàstics d'un sol ús no són una opció intel·ligent des dels punts de vista econòmic i ambiental i les propostes que es presenten avui ajudaran a les empreses i als consumidors a evolucionar cap a alternatives sostenibles. Europa té l'oportunitat d'assumir el lideratge", ha destacat el vicepresident de la Comissió Europea per a l'Ocupació, al Creixement i la Inversió Jyrki Katainen.

D'aquesta manera, Bruseñas va més enllà que l'Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament Econòmics (OCDE), que va suggerir la setmana passada que s'estableixin impostos més durs sobre la fabricació o l'ús de plàstics nous, per exemple, fent que els consumidors paguin per les bosses d'un sol ús -cosa que serà obligatori a Espanya a partir del proper 1 de juliol, tot i que ja passa en molts comerços- els coberts o les palletes de beure fetes de plàstic.