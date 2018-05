Conte renuncia a formar govern a Itàlia pel veto a un dels seus ministres

El jurista Giuseppe Conte va renunciar a l'encàrrec de formar govern a Itàlia, com li havia demanat el cap d'Estat, Sergio Mattarella, després de la proposta dels partits Lliga (LN) i Moviment 5 Estrelles (M5S), després de les dificultats trobades per escollir el seu executiu. L'anunci de la renúncia a formar govern va ser realitzat pel secretari general de la Prefectura de l'Estat, Ugo Zampetti, que va llegir un breu comunicat a la sala de premsa del Quirinal, la seu de la Prefectura d'Estat italiana, en el qual s'expressava que Conte rebutjava finalment l'encàrrec que havia acceptat amb reserves.

Durant la tarda, a més de Conte, també els líders de la ultradretana Lliga, Matteo Salvini, i del antisistema M5S, Luigi Di Maio, es van reunir amb Mattarella. Conte va prendre aquesta decisió després dels problemes que ha suscitat la candidatura com a ministre d'Economia de l'euroescèptic Paolo Savona, de 81 anys, conegut per les seves postures contràries a l'euro. La Lliga havia afirmat que no faria marxa enrere respecte a Savona i que, en cas de veto per part de la direcció de l'Estat, només quedava la possibilitat de tornar a votar.

D'aquesta manera, la crisi política a Itàlia s'agreuja i a l'hora de tancar aquesta edició es desconeixia quina serà la decisió del cap de l'Estat. En el mateix moment en què Conte i Mattarella es reunien, el líder de la Lliga Nord revelava que existia el veto a un ministre. Un Salvini molt enfadat va intervenir en un míting electoral a la localitat de Terni i va assegurar que si existien vetos, l'únic que quedava és tornar a les urnes. «Jo només dic que per principi decideixen els italians, no els alemanys, francesos o portuguesos», va assenyalar.