Cospedal: «Sánchez serà enemic de l'Estat de Dret si es recolza en els independentistes»

La secretària general del PP i presidenta de la formació a Castella-la Manxa, María Dolores de Cospedal, va advertir el secretari general del PSOE, Pedro Sánchez, que pretendre «recolzar-se» en els independentistes i separatistes per governar per mitjà d'una moció de censura el converteix en «enemic de l'Estat de Dret». «Tots sabem que hauran de pagar un peatge tard o d'hora», va assenyalar Cospedal a Toledo, on va presidir la reunió dels presidents provincials del PP de Castella-la Manxa.

És per això que va preguntar al PSOE si vol convertir-se en «ostatge» dels independentistes i sotmetre's al «xantatge» que fan «permanentment» a Espanya. «Vol explicar-nos Pedro Sánchez què està disposat a donar als separatistes a canvi de ser president del Govern? Quins pactes secrets té amb Puigdemont o Torra?», es va preguntar.

Des del seu punt de vista, el PSOE té «una malaltia», i és que, segons va afegir, els seus secretaris generals «només tenen un objectiu vital i polític, que és treballar per a ells mateixos». «Tota la política que fan i els esdeveniments que els envolten tenen com a finalitat mantenir-los en el poder o donar-los la importància política que per ells sols són incapaços d'aconseguir», va afegir.

Per part seva, el secretari d'organització del PSOE, José Luis Ábalos, va demanar a Cs que «deixi de marejar» amb eleccions immediates i candidats com a condició per donar suport a la moció de censura. «No negociarem res. Apel·larem a la responsabilitat dels 350 diputats constitucionals», va afirmar Ábalos. «La primera resposta que han de donar les formacions polítiques és si estan disposades a tolerar que un govern se sustenti en una xarxa de corrupció institucional. Aquesta és la primera resposta que s'ha de donar. No a favor o no de la moció, o de qui és el candidat ni quant de temps pot durar un hipotètic govern», va continuar el número dos del PSOE, que també va negar que la moció impulsada per Pedro Sánchez sigui «temerària» com ha criticat Cs. «Qui ho diu està essent còmplice de la corrupció. No ens quedava cap alternativa, no era una qüestió d'elecció sinó d'exercir la nostra responsabilitat», va sentenciar.

Paral·lelament, la portaveu de Ciutadans a l'Ajuntament de Madrid, Begoña Villacís, considera que si prospera la moció de censura del PSOE contra el president del Govern, Mariano Rajoy, «ho dinamitaria tot» i serien «molt males notícies per al PSOE». Villacís va reivindicar que des Cs advoquen per una «moció de censura instrumental perquè es convoquin eleccions i els ciutadans es puguin expressar». A més, va destacar que la solució no és que «ningú es faci president per a un quart d'hora».

La portaveu de Cs al consistori madrileny va manifestar que allò important és que el PSOE retiri la seva moció «irresponsable» i que es convoquin eleccions perquè «sigui la gent la que decideixi i no els partits polítics».

El diputat i secretari de Societat Civil i Moviment Popular de Podem, Rafael Mayoral, va demanar «desallotjar» Rajoy de la Moncloa com «a primera mesura d'higiene democràtica», després que el seu partit, el PP, hagi estat condemnat a 245.000 euros com a partícep a títol lucratiu en la trama Gürtel.



El PNB parla de «precipitació»

El president de l'EBB del PNB, Andoni Ortuzar, considera que el líder del PSOE s'ha «precipitat» amb la moció de censura perquè l'hauria d'«haver cuinat més». Així mateix, va afirmar que el PNB no vol «eleccions ja» perquè «seria un despropòsit que li posaria a Ciutadans la situació en safata i no arreglaria res».