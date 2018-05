Dastis sobre el cas Gürtel: «Qui estigui lliure de pecat que tiri la primera pedra»

El ministre espanyol d'Afers Exteriors, Alfonso Dastis, ha assegurat aquest dilluns que al PP ja hi ha hagut "tota mena d'assumpció de responsabilitats" arran del cas Gürtel. Preguntat per si no creu que la sentència hauria d'implicar algun tipus de responsabilitat política en el si del partit, Dastis ha afegit també que "és una situació que va tenir lloc fa temps". "El que convé dir aquí és realment que qui estigui lliure de pecat tiri la primera pedra", ha reblat. Com ja va dir Rajoy divendres, el ministre espanyol ha insistit que la moció de censura és una iniciativa que no és "responsable amb la situació actual d'Espanya i d'Europa", ja que contribueix a la "inestabilitat". A la seva arribada al Consell d'Exteriors de la UE, a Brussel·les, Dastis ha lamentat en declaracions als periodistes que la moció "s'hagi posat en marxa". "És una cosa que ens podíem haver estalviat", ha conclòs.