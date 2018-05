La L'Audiència Nacional envia a presó Bárcenas, Ortega i López Viejo

La secció segona de la Sala Penal de l'Audiència Nacional ha enviat a la presó l'extresorer del PP, Luís Bárcenas (condemnat a 33 anys i 4 mesos), l'exalcalde de Majadahonda, Guillermo Ortega (38 anys i 3 mesos) i l'exconseller de la Comunitat de Madrid Alberto López Viejo (31 anys i 9 mesos). La sala, en canvi, posposa fins dimecres la decisió sobre els altres condemnats que havia citat per decidir la seva situació personal. Hauran de tornar a l'Audiència Nacional aquest dimecres a les 12h per conèixer si entren o no a la presó. Fonts jurídiques han confirmat que els magistrats han resolt només els casos on existia "unanimitat". En el cas de Bárcenas, la interlocutòria destaca que està condemnat a més de 30 anys i que s'incrementa el risc de fugida perquè té un "entramat societari organitzat per sostreure fons" i que part d'aquests diners no s'han aconseguit localitzar. La sentència de la Gürtel va condemnar 29 dels 37 investigats. D'aquests, 16 estaven citats aquest dilluns a l'Audiència Nacional en una vista per revisar les mesures cautelars. Els tres empresonats aniran a Soto del Real.

Els magistrats Maria José Rodríguez, Ángel Hurtado i Julio de Diego han decretat presó incondicional sense fiança per a l'extresorer del PP, Luís Bárcenas, l'exalcalde de Majadahonda, Guillermo Ortega, i l'exconseller de la Comunitat de Madrid Alberto López Viejo. A banda dels caps de la Gürtel que ja estan empresonats (com Correa i la seva mà dreta, Pablo Crespo), ara entraran entre reixes tres membres més de la trama corrupta. Són els que tenien les condemnes més altes.

En les interlocutòries, els magistrats destaquen de tots tres que han estat condemnats a penes que superen els 30 anys. A més, apunten també el risc de fugida que suposaria deixar-los lliures a l'espera que la sentència sigui ferma. En el cas de López Viejo, recorda que va amagar els seus fons a comptes suïssos.

En la interlocutòria d'Ortega, el tribunal també assenyala els mateixos motius i diu que havia creat un "entramat financer i societari organitzat per a la sostracció de fons" i que, per evitar que fugi, ha d'entrar a la presó. En el cas de Bárcenas, afegeix a més que part dels seus diners a Suïssa no s'han localitzat. Els magistrats argumenten la decisió en tres interlocutòries molt breus, de pàgina i mitja cadascuna. La Guàrdia Civil els traslladarà a tots tres a Soto del Real.

Dimecres, decisió sobre la resta

A banda de la decisió sobre aquests tres condemnats, l'Audiència Nacional també havia citat aquest dilluns la dona de Luís Bárcenas, Rosalia Iglesias (15 anys i 1 mes), l'exalcalde de Pozuelo, Jesús Sepúlveda (14 anys i 4 mesos), l'exdona de Correa, María del Carmen Rodríguez Quijano (14 anys i 8 mesos).

També han passat per la sala l'exregidor d'Estepona Ricardo Galeote (7 anys i 10 mesos), el comptable de les empreses de Correa José Luis Izquierdo 17 anys i 7 mesos), l'advocat Antonio Villaverde (8 anys i 2 mesos), l'exregidor de Majadahonda Juan José Moreno (15 anys i 2 mesos), l'exdiputat del PP Jesús Merino(3 anys i 7 mesos), la dona de López Viejo, Teresa Gabarra (4 anys), el viceconseller d'Immigració de Madrid, Carlos Clemente (que ha vingut des de Colòmbia, condemnat a 5 anys i 9 mesos), el testaferro Iván Yáñez (3 anys), i l'exasessor Pedro Rodríguez (3 anys).

També estava citada l'administradora dels comptes de Gürtel Isabel Jordán, que aquest cap de setmana ha ingressat a la presó pel cas Fitur.

La Fiscalia ha sol·licitat presó incondicional sense fiança per a tots ells, a excepció de Yáñez, Rodríguez i Merino, per qui demana mesures cautelars com la retirada del passaport i compareixences periòdiques al jutjat. Els magistrats, però, només han resolt els casos que tenien clars per unanimitat i continuaran deliberant la situació personal de la resta de condemnats. Per això, els ha tornat a citar dimecres a partir de les 12h.

Vista a porta tancada, parcialment

Bárcenas ha estat el vuitè en comparèixer davant el tribunal , fina a la seva declaració, la vista era pública i s'ha pogut escoltar el que han aportat totes les parts, inclosos alguns dels condemnats. Tot i que els lletrats d'altres condemnats havien sol·licitat també que es fes a porta tancada, no ha estat fins a la declaració de Bárcenas que el tribunal ho ha acceptat. El seu lletrat, Joaquin Ruiz de Infante, ha criticat que s'estigués retransmetent en directe en alguna televisió quan ja havien estat jutjats i ha dit que això "fregava l'escarni". A partir de llavors, les vistes s'han fet a porta tancada. Han acabat a les 15.30h i el tribunal ha resolt sobre Bárcenas, López Viejo i Ortega una hora més tard.

De Prada queda fora

El CGPJ s'ha reunit d'urgència aquest matí per decidir si el magistrat Ricardo de Prada podia participar en la vista de mesures cautelars contra els condemnats de la trama. Després de jutjar la trama, havia deixat la seva plaça a l'Audiència Nacional per anar al tribunal de Nacions Unides. El CGPJ li havia concedit fins el 30 de maig per redactar la sentència però sense especificar si també podria estar habilitat per a la 'vistilla'. El magistrat ho va demanar expressament però el CGPJ li ho ha denegat

El CGPJ ha adduït que habilitar-lo per aquestes vistes "seria intervenir en una actuació processal per a la qual no té jurisdicció" i que això podria comportar "un risc de nul·litat de les actuacions". De Prada va ser el jutge que va citar Rajoy com a testimoni al judici de la Gürtel. Ha calgut el vot de qualitat del president del CGPJ, Carlos Lesmes, per desfer l'empat en la votació.