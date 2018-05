Méndez de Vigo culpa Sánchez de «trair el govern» amb la moció de censura

El portaveu del govern espanyol, Íñigo Méndez de Vigo, ha culpat el secretari general del PSOE, Pedro Sánchez, de "trair" el govern espanyol amb la moció de censura contra Rajoy. "Una persona que ha recolzat les mesures per evitar les il·legalitats a Catalunya de la nit al dia presenta una moció de censura, és una persona que un dia està en una cosa i un altre dia en una altra", ha manifestat a una entrevista a 'La Cope'.

Segons Méndez de Vigo, la sentència de la Gürtel ha estat "una excusa" per al PSOE perquè, segons el ministre portaveu, la moció de censura és fruit "de l'ambició personal" de Sánchez per ser president. "La sentència és una excusa per ser president perquè les enquestes li van malament, no té espai polític i s'han aprovat els PGE", ha valorat, afegint que Sánchez pateix "ansietat". També ha retret al líder del PSOE d'haver fet el pas sense saber amb quins suports comptava. "Això no genera més estabilitat, es pot governar amb 84 diputats?", s'ha preguntat. I també ha advertit que podria prosperar amb els vots dels "amics del Le Pen espanyol".

El portaveu del govern espanyol ha estat molt dur amb la moció de censura impulsada per Pedro Sánchez, que avui passa el primer tràmit a la Mesa del Congrés. Segons Méndez de Vigo, Sánchez ha "traït" el govern espanyol després d'haver-li donat la mà per aplicar el 155 a Catalunya i evitar que "fugits i presos siguin consellers".

"És una frivolitat presentar ara una moció que no tenien preparada, amb el 155 en vigor", ha declarat. "I ara comptarà amb els vots dels amics del Le Pen espanyol, això no té sentit", ha valorat Méndez de Vigo, que s'ha mostrat "sorprès" que el partit doni suport a la proposta de Sánchez.

"Una moció és una qüestió molt seriosa i cal buscar suports abans de presentar-la", ha dit Méndez de Vigo, que apunta que aquestes van ser paraules del número 2 del PSOE, José Luís Ábalos, quan Podem va presentar moció de censura el juny de 2017.

Segons Méndez de Vigo, tot plegat és resultat de "l'ambició personal i l'ansietat de Sánchez" i creu que la sentència de la Gürtel és una "excusa" ja que, segons apunta, no hi ha secret de sumari i els fets i els implicats "ja fa anys que es coneixien".