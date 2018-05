Un sense papers escala un edifici i salva un nen a París

El mateix president de la República francesa, Emmanuel Macron, ha rebut el jove que dissabte va salvar la vida d'un nen enfilant-se per un edifici de Paris jugant-se la vida escalant a mans nues fins que el va poder rescatar. El reconeixement de la màxima autoritat gal·la és el més important dels honors que Mamadou, un jove malià migrant irregular, ha rebut arran de la seva heroica actuació. El president de la república ha anunciat que s'han començat els tràmits per legalitzar la seva situació al país i el cos de Bombers ja ha anunciat la seva voluntat d'acollir-lo després del seu salvament.





Avec M. GASSAMA qui a sauvé samedi la vie d´un enfant en escaladant 4 étages à mains nues. Je lui ai annoncé qu´en reconnaissance de cet acte héroïque il allait être régularisé dans les plus brefs délais, et que la brigade des sapeurs-pompiers de Paris était prête à l´accueillir. pic.twitter.com/xMpFlP1UFe — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) May 28, 2018

Un grand bravo à Mamoudou Gassama pour son acte de bravoure qui a permis de sauver hier soir la vie d'un enfant. J'ai eu plaisir à m'entretenir avec lui aujourd'hui par téléphone, afin de le remercier chaleureusement. https://t.co/DP5vQ1VZYh — Anne Hidalgo (@Anne_Hidalgo) May 27, 2018

Diversos vídeos recopilats pels testimonis que es trobaven a la zona mostren com un jove de 22 anys puja per la façana de l'immoble fins al lloc en el qual es troba el menor, al qui agafa d'un braç per posar-lo fora de perill.Gassama, per la seva banda, ha asseverat que ho va fer "perquè era un nen" i ha donat "gràcies a Déu per poder salvar-lo", segons ha recollit el diari local 'Le Parisien'.