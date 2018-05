Troben una part d'una cama d'una víctima del Yak-42 enterrada a Turquia

El Ministeri de Defensa ha instat davant l'Audiència Nacional l'obertura d'un procés de cooperació judicial amb Turquia per verificar l'existència d'una resta -una part d'una cama- d'una víctima de l'accident aeri del Yak-42, ocorregut el 26 de maig de 2003.

Segons informa el departament de María Dolores de Cospedal, l'inici del procediment té lloc després que, a instàncies d'un familiar d'un militar espanyol mort en l'accident, el Ministeri de Defensa elevés a principis d'aquest any una consulta al Ministeri d'Exteriors de Turquia sobre la possible permanència en sòl turc de restes mortals de les víctimes.

Les autoritats turques han comunicat que una extremitat inferior va ser enterrada al cementiri de Maçka el 24 de juliol del 2003. El procés iniciat persegueix verificar si la resta enterrada el 2003 pot ser localitzada a dia d'avui, per a adoptar si és el cas les mesures oportunes d'identificació.

Davant aquesta situació, Defensa està informant a les famílies sobre l'assumpte, del qual afirma no hi ha constància documental. En la seva resposta a la petició espanyola, les autoritats turques, també a instàncies del mateix familiar del militar espanyol, han confirmat que tant les mostres orgàniques de les víctimes com les dels familiars utilitzades per a la seva identificació van ser destruïdes, tal com determina la legislació turca.