Trump reitera que la cimera amb el líder nord-coreà se celebrarà

El president dels Estats Units, Donald Trump, va afirmar que està a l'espera de la cimera del 12 de juny amb el líder de Corea del Nord, Kim Jong-un, a Singapur, tot afegint que les converses continuen anant molt bé. «Les coses van molt bé pel que fa a la cimera amb Corea del Nord», va assegurar el mandatari des de la Casa Blanca. «Tot està avançant de la forma correcta. Així que ara estem esperant al 12 de juny a Singapur. Això no ha canviat, així que veurem què passa», va explicar.

Per la seva banda, el líder nord-coreà va reafirmar el seu compromís per «completar» la desnuclearització de la península coreana i participar en la cimera amb els Estats Units, tal com estava planejat en un principi, segons va informar el president sud-coreà, Moon Jae In.

Kim i Moon van mantenir una reunió sorpresa en què el dirigent nord-coreà va reiterar la seva disposició per a la cimera amb Trump. A més, els dos líders van pactar la celebració de nous contactes d'alt nivell el proper 1 de juny.

Moon va consensuar amb Kim igualment la necessitat de mantenir trobades freqüents per facilitar l'aplicació de la Declaració de Panmunjom, en què tots dos van expressar el 27 d'abril la seva disposició a aconseguir la pau –tots dos països segueixen tècnicament en guerra–, la reconciliació i la desnuclearització de la península de Corea.

«Els dos líders (Trump i Kim Jong-un) han acordat que la cimera entre Corea del Nord i els EUA del 12 de juny ha de celebrar-se amb èxit», va assenyalar la Presidència sud-coreana en relació a la cimera. Tots dos també van assenyalar que el seu viatge «cap a la desnuclearització de la península coreana i l'establiment d'una pau permanent no pot aturar-se», acordant cooperar estretament cap a aquest objectiu, va afegir la Presidència sud-coreana.

En posterior roda de premsa, el president sud-coreà va explicar que Kim Jong-un i Trump desitgen sincerament l'èxit de la cimera, i va posar èmfasi en la necessitat que les dues parts eliminin qualsevol malentès a través d'una comunicació directa.