Concedeixen la nacionalitat francesa al malià que va salvar la vida a un nen

Mamoudou Gassama, l'immigrant malià que va escalar un edifici a París per salvar-li la vida a un nen que estava penjat d'un balcó, rebrà la nacionalitat francesa, segons va anunciar el Palau de l'Elisi després de la reunió que el jove va mantenir amb el mandatari gal, Emmanuel Macron, al palau presidencial.

Gassama va arribar a França el setembre de 2017 i dissabte no va dubtar a escalar diversos pisos d'un edifici des de la façana per agafar a un petit de quatre anys que estava penjat d'un balcó. Després de la recepció amb Macron, el jove malià va dir que li agradaria convertir-se en bomber.

L'alcaldessa de París, Anne Hidalgo, va felicitar diumenge Gassama pel seu rescat del nen. Diversos vídeos recopilats pels testimonis que es trobaven a la zona mostren com el jove, de 22 anys, puja per la façana de l'immoble fins al lloc en el qual es troba el menor, al qual agafa d'un braç per posar-lo fora de perill.

«Felicitats a Mamoudou Gassama pel seu acte de valentia que ha salvat la vida d'un nen», va escriure Hidalgo al seu compte de Twitter després de parlar amb ell per telèfon per lloar la seva tasca. L'alcaldessa va recordar que Gassama havia arribat de Mali només uns mesos abans i que el seu desig és romandre a França. «El seu gest heroic és un exemple per a tots els ciutadans i la ciutat de París farà el possible per donar suport al seu desig de continuar al país», va assegurar Hidalgo. Gassama, per la seva banda, va afirmar que ho va fer «perquè era un nen» i va donar «gràcies a Déu per poder salvar-lo».

El pare del nen que va ser rescatat dissabte quan estava penjat d'un balcó a París es va retardar a tornar a casa perquè estava jugant en el seu telèfon mòbil amb l'aplicació de Pokémon Go, segons va explicar el fiscal François Molins, que va confirmar l'obertura d'un procés judicial contra aquest home.