Cospedal al Congrés: «No hi ha hagut caixa B del PP, encara que ho digui una sentència»

La secretària general del PP, María Dolores de Cospedal, ha assegurat aquest dimarts davant la comissió d´investigació del finançament il·legal del PP que "no hi ha hagut caixa B del PP, encara que ho digui una sentència d´un jutge". "Jo no tinc coneixement de l´existència de cap caixa B ni durant la meva etapa, ni anteriorment, ni crec que n´hi hagués mai", ha afirmat abans d´insistir que malgrat la sentència del cas Gürtel aquest fet "no està contrastat".

Cospedal, que durant la seva compareixença fins i tot ha amenaçat de querellar-se contra el portaveu del PSOE a la Comissió, Artemi Rallo (que l´ha acusat de fals testimoni), ha restat importància a la sentència de la primera època de Gürtel i ha destacat que el PP no va obtenir "cap benefici econòmic" de la trama, malgrat la sentència que condemna la seva formació a pagar 245.492 euros com a ´partícip a títol lucratiu´.

La número dos del PP també ha assegurat que ella no va donar l´ordre de ressetejar els ordinadors de Bárcenas i ha negat que els discos durs fossin destruïts a cops de martell. Això, ha afirmat, "són coses de Bárcenas i el seu advocat" perquè "tot això és un muntatge per perjudicar el PP". També ha apuntat que la indemnització "en diferit" de Bárcenas "es una pràctica habitual a empreses". "Es va fer així, perquè així es va acordar", ha dit abans d'assegurar també que les donacions apuntades a nom de "López H" i "López del Hierro" no corresponen al seu marit, Ignacio López del Hierro. En aquest sentit ha acusat l'oposició de "masclisme" per "utilitzar el meu marit per castigar-me a mi".