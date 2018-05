Decreten l'entrada a la presó de Bárcenas, Ortega i López Viejo

La Secció Segona de la sala penal de l'Audiència Nacional va acordar presó sense fiança per a l'extresorer del Partit Popular Luis Bárcenas, l'exalcalde de Majadahonda Guillermo Ortega i l'exconseller de la Comunitat de Madrid Alberto López Viejo, condemnats per la trama Gürtel, davant l'existència d'un entramat financer i societari creat per amagar els seus fons.

Els magistrats van adoptar aquesta mesura cautelar per unanimitat en tractar-se dels condemnats amb les penes més altes (33 anys i 4 mesos en el cas de Bárcenas, 38 anys per a Guillermo Ortega i 31 anys i 9 mesos per a López Viejo) i que posseeixen estructures financeres a l'estranger. Els tres seran traslladats previsiblement a la presó de Soto del Real.

Si és així, en el cas de Bárcenas es tractaria d'un retorn al centre penitenciari en el qual ja va estar prop de dos anys, en concret des de juny de 2013 fins a gener de 2015, moment en què el va abandonar després d'abonar una fiança de 200.000 euros. Sobre això, l'extresorer del PP es va dirigir durant l'audiència al tribunal per dir-li que ha complert «escrupolosament» amb totes les mesures cautelars acordades des que va començar la instrucció de la trama, l'any 2009.

La Fiscalia Anticorrupció va demanar presó per a 11 dels 15 compareixents. Ells són els tres esmentats a més de: Ricardo Galeote (condemnat a 7 anys i 10 mesos), Rosalía Iglesias, dona de Bárcenas (15 anys i 1 mes), l'exalcalde de Pozuelo Jesús Sepúlveda (14 anys i 4 mesos) el comptable de la Gürtel, José Luis Izquierdo (17 anys i set mesos); l'excap de gabinet de Majadahonda, Carmen Rodríguez Quijano (14 anys i vuit mesos); un dels advocats de Correa, Antonio Villaverde (8 anys i 2 mesos); l'exregidor de Majadahonda Juan José Moreno (15 anys i dos mesos); i l'exviceconseller d'Immigració de la Comunitat de Madrid Carlos Clemente (5 anys i nou mesos).