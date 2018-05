Detenen de nou l'amo de la pirotècnia que va explotar en trobar-li més material

El propietari de la pirotècnia La Gallega, situada al municipi de Tui (Pontevedra), va ser detingut de nou per tinença d'explosius i delicte de riscos. L'arrest va arribar després que la Guàrdia Civil intervingués durant el cap de setmana material per a explosius a diversos magatzems clandestins després de la deflagració dimecres passat d'un magatzem on acumulava de manera il·legal material pirotècnic en una parròquia de Tui, que va causar dos morts i més de 30 ferits.

En concret, el tercer magatzem clandestí de l'amo de la pirotècnia La Gallega, localitzat diumenge a la parròquia de Baldráns, ocultava 1.150 quilos de matèries primeres per a l'elaboració d'explosius i altres 11 quilos de pólvora. Aquest tercer magatzem il·legal va ser escorcollat diumenge per la Guàrdia Civil i és propietat de FGL, que divendres va quedar en llibertat investigat pels suposats delictes d'homicidi imprudent, danys imprudents, lesions imprudents i risc catastròfic en la modalitat de risc provocat per explosius i altres agents.

El material intervingut en el tercer magatzem estava emmagatzemat en bidons en una finca a 100 metres de les instal·lacions de La Gallega i va ser traslladat per l'Equip de Desactivació d'Explosiu (EDEX) de la Guàrdia Civil per a la posterior destrucció.

El centre d'atenció als afectats per l'explosió de material pirotècnic de Tui ha registrat un total de 692 persones afectades per la deflagració i ha obert 325 expedients d'incidències.