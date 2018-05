La direcció de Podem considera tancada la crisi del xalet dels seus líders

La direcció de Podem considera que la polèmica per la compra d'un xalet de més de 600.000 euros per part dels seus dos principals dirigents, el secretari general, Pablo Iglesias, i la portaveu parlamentària, Irene Montero, ha quedat «tancada» després dels «contundents» resultats de la consulta celebrada a les bases sobre la seva continuïtat, en la qual el 68% dels participants ha donat suport el seu lideratge i el 31% ha demanat la seva dimissió.

«La participació ha estat històrica, i el suport és el més gran que hem obtingut», va assegurar la pròpia Montero, que va explicar que els suports que han rebut superen els que va recollir l'equip «Podem per a totes» amb què Iglesias i ella van competir a l'Assemblea de Vistalegre II de febrer de 2017 per renovar la direcció estatal, quan van rebre el 50,78% de dels vots. Quant als que va treure Iglesias per revalidar la Secretaria General, va assegurar que són «iguals».

No obstant això, en aquella votació Iglesias va obtenir el 89% dels suports, amb 128.700 vots, davant dels 128.300 registrats a la consulta de diumenge, un 68% dels inscrits que hi han participat. D'aquesta manera, la número dos de Podem no va tenir en compte aquestes xifres.

Així, tant Montero com Iglesias i la resta de principals dirigents del partit morat van evitar fer una lectura sobre a què creuen que respon que el 31% d'inscrits que han participat a la consulta hagin demanat la dimissió dels líders. En canvi, es van centrar a destacar que el suport a la seva continuïtat com a líders és majoritari i, a més, «contundent».

En tot cas, el portaveu del cor-rent anticapitalista de Podem i diputat a l'Assemblea de Madrid, Raúl Camargo, considera que els resultats de la consulta han de servir a la direcció «per reflexionar i no bunkeritzar-se, obrir-se i no tancar-se». «És obvi que, tot i que la direcció segueix comptant amb la majoria dels suports, també hi ha un descontentament d'una àmplia minoria amb la forma de governar Podem», va assegurar.