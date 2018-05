Encarreguen formar govern a Itàlia a un ex-alt càrrec de l'FMI

El president d'Itàlia, Sergio Mattarella, va encarregar formalment a Carlo Cottarelli, un antic alt càrrec del Fons Monetari Internacional (FMI), que intenti formar govern amb l'objectiu de dirigir el país fins a la celebració de noves eleccions al gener de 2019. «Em presentaré al Parlament amb un programa que inclogui la llei de pressupostos i que porti el país a les eleccions a principis de 2019 en cas de confiança o després de l'agost» en el cas que el govern no aconsegueixi el suport a les cambres, va explicar Cottarelli.

L'antic directiu de l'FMI va prometre un «govern neutral», els ministres del qual va dir que preveu anunciar en un breu termini. «Em comprometo a no ser candidat i demanaré el mateix a tots els membres del futur govern», va assegurar.

En un intent per tranquil·litzar els mercats i també les capitals europees, Cottarelli va assegurar que el seu futur executiu farà una «gestió prudent» dels fons públics i va apostar per un diàleg amb la UE per defensar els interessos d'Itàlia de forma constructiva, tenint en compte que és un dels països fundadors i «el seu paper segueix sent essencial».

Per part seva, l'exprimer ministre Silvio Berlusconi va insinuar que podria ser candidat a les properes eleccions que se celebrin a Itàlia, que podrien ser fins i tot després de l'estiu si el primer ministre designat no aconsegueix el suport del Parlament. Berlusconi, que no va poder ser candidat a les eleccions del 4 de març perquè estava inhabilitat, ha estat el principal obstacle per al naixement d'una coalició de govern entre el Moviment 5 estrelles (M5S), el més votat en els comicis, i la Lliga.

El líder del M5S, Luigi di Maio, va apel·lar a la «mobilització» dels italians per defensar el resultat de les eleccions del 4 de març després de la «decisió incomprensible» de Mattarella, alhora que va advertir que podrien posar en marxa un procés per destituir el cap d'Estat.