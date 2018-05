Un exdirectiu de l'IVAM, multat per tenir pornografia infantil a l'ordinador

El Jutjat Penal número 4 de València ha condemnat l'exsubdirector general d'Administració i Finances de l'Institut Valencià d'Art Modern (IVAM) a una multa de 1.080 euros per emmagatzemar a l'ordinador de la feina imatges de menors de contingut pornogràfic. La sanció s'ha imposat després que l'acusat reconegués els fets.

Segons recorda el Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), les fotos van ser descobertes durant l'anàlisi de la còpia de seguretat del seu ordinador intervingut en el marc de la investigació que se segueix al Jutjat d'Instrucció 21 per presumptes irregularitats en la gestió de l'IVAM, una causa en la qual l'exsubdirector està investigat per prevaricació, falsedat documental i malversació. Els agents, a més, van confiscar un altre ordinador al seu habitatge particular en el qual també emmagatzemava fotografies de menors despullats.

El judici per aquests fets es va celebrar el passat divendres. L'acusat va aconseguir un acord amb el fiscal, es va declarar culpable i es va beneficiar d'una rebaixa en la petició de pena. Ha estat condemnat per un delicte de possessió de pornografia infantil a la pena sol·licitada pel Ministeri Públic: sis mesos de multa a raó de 6 euros diaris (1.080 euros) i a pagar les costes del judici.

Durant el procés, l'exsubdirector va recórrer el seu processament al·legant que no estava prou motivat i rebutjant que els fets constituïssin algun tipus de delicte.