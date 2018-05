La Guàrdia Civil investiga la mort d'una nena de 5 mesos a Tenerife

La Guàrdia Civil investiga la troballa d'un nadó mort en un habitatge a la Matanza de Acentejo (Tenerife) al matí de diumenge, segons fonts de l'institut armat, que van assenyalar que «no es descarta cap hipòtesi». A més, van apuntar que s'està a l'espera de conèixer el resultat de l'autòpsia per aclarir si la mort es va produir per causes naturals o si la nena, de cinc mesos, va poder morir de forma violenta, però en tot cas el xicot de la mare es troba fugit.

Els fets es van desencadenar arran de l'avís realitzat per un familiar a la sala del 112 relatant que un nadó es trobava en problemes, però quan van arribar els serveis d'emergències a l'habitatge en el qual es trobava el menor només van poder certificar la seva mort. Testimonis presencials van observar la mare del nadó corrent pel carrer amb ell en braços. La nena tenia la cara molt pàl·lida i semblava més gran del normal.