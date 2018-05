Rivera dona per acabat el pacte d'investidura i ofereix a Rajoy acordar eleccions a la tardor

El líder de Ciutadans, Albert Rivera, va oferir al president del Govern, Mariano Rajoy, acordar una sortida «ordenada» de la legislatura amb un pacte per a la celebració d'eleccions generals a la tardor. En cas contrari, el «pla B» és acordar amb el PSOE una moció de censura amb un candidat independent que convoqui aquests comicis. El líder de la formació taronja va donar l'actual legislatura per «liquidada» i amb ella també el pacte d'investidura que Ciutadans va acordar amb el PP per portar Rajoy a la Moncloa, fet pel qual va insistir a demanar al cap de l'Executiu que «reaccioni» i convoqui eleccions complint amb els principis de «sentit d'Estat, responsabilitat i regeneració».

Rivera va assegurar estar disposat a pactar amb el PP una sortida «ordenada, democràtica i digna» de la legislatura, amb un acord per garantir «la via constitucional» a Catalunya, l'aprovació dels Pressupostos Generals de l'Estat (PGE) i la convocatòria electoral en els propers mesos. En qualsevol cas, va descartar que les eleccions puguin allargar-se fins al maig de l'any que ve per fer-les coincidir amb les europees, municipals i autonòmiques, ja que creu que Espanya no es pot permetre una legislatura que «agonitzi» i sustentada en «martingales» parlamentàries.

La presidenta del Congrés, Ana Pastor, va acordar amb Sánchez celebrar el debat de la moció de censura els propers dijous 31 de maig i divendres 1 de juny. La Junta de Portaveus ha obert un termini de dos dies per donar l'oportunitat de presentar mocions amb candidats alternatius, per a les quals s'exigeixen els mateixos requisits i que es debatrien conjuntament.

En principi no es calculava que el debat pogués fer-se aquesta setmana, però finalment tot s'ha accelerat i, a diferència del que va passar fa un any amb la censura promoguda per Pablo Iglesias, aquest cop la moció es debatrà el primer dia en què era possible.

El Comitè Federal del PSOE, màxim òrgan del partit entre congressos, va avalar la decisió del secretari general de presentar una moció de censura. En una reunió a porta tancada, Sánchez va admetre davant els seus la dificultat que la iniciativa prosperi. «És complicat per l'aritmètica conservadora del Congrés, però sempre haurà valgut la pena», va dir als 260 membres del Comitè Federal (el 80 per cent del total d'aquest òrgan) que van acudir a la cita a la seu a Ferraz.

La presidenta de la Junta d'Andalusia, Susana Díaz, primera a abandonar la reunió després de prendre la paraula, va ser l'única líder territorial que, davant Sánchez, va demanar expressament que no s'arribi a cap acord amb els partits independentistes per fer prosperar la moció.

El ministre d'Interior, Juan Ignacio Zoido, va reclamar al PSOE que retiri la moció de censura tot afirmant que «el senyor Sánchez es va carregar el PSOE en el seu moment, i ara també vol carregar-se la normalitat institucional i l'estabilitat de tots els espanyols».

Per part seva, el secretari general de Podem, Pablo Iglesias, va anunciar que el seu partit convocarà una nova consulta a les seves bases aquesta setmana perquè es pronunciïn sobre si han de donar suport a la moció de censura presentada pel PSOE.

El portaveu del PDeCAT al Congrés, Carles Campuzano, va admetre no tenir garanties que Sánchez hagi d'acabar amb l'aplicació del 155 a Catalunya, però considera que la seva prioritat és desallotjar Rajoy de la Moncloa i per això no descarta donar suport a la moció de censura. Paral·lelament, ERC manté la seva predisposició a votar a favor de la moció, però serà finalment l'executiva republicana la que decidirà.