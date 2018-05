Acusen un candidat a presidir Mèxic de finançament il·legal

L'autoritat electoral de Mèxic va acusar el candidat independent a la presidència Jaime Rodríguez Calderón de diversos actes de finançament il·legal de campanya i ho va notificar a la fiscalia general perquè iniciï una investigació penal. «Les troballes de la Unitat Tècnica de Fiscalització i la contundència de les seves proves materials permeten concloure que es va orquestrar un esquema de finançament il·legal per 652.000 dòlars», va explicar Ciro Murayama, conseller de l'Institut Nacional Electoral de Mèxic (INE).

Rodríguez, un carismàtic polític que va saltar a la fama en convertir-se el 2015 en el primer independent en ser elegit governador d'un estat a Mèxic, ja havia estat qüestionat per l'INE, que va rebutjar la seva candidatura per presentar centenars de milers de signatures fraudulentes entre els gairebé 900.000 suports ciutadans requerits per inscrure-la. Pero el tribunal electoral va revertir aquesta decisió, argumentant que no se li va concedir temps suficient per poder corregir la irregularitat.