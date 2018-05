Podem anuncia que presentarà una altra moció de censura si fracassa la del PSOE

El secretari general de Podem, Pablo Iglesias, va anunciar que en el cas que fracassi la moció de censura del PSOE contra el president del Govern, Mariano Rajoy, a la que donaran suport, la seva formació està disposada a presentar-ne una altra que tingui com a objectiu celebrar eleccions com més aviat millor, i que sigui fruit d'una negociació amb Ciutadans i la resta forces que vulguin fer fora el PP del Govern.

Ciutadans fa dies que defensa la necessitat que sigui el Govern el que convoqui eleccions anticipades o, si no, la possibilitat d'impulsar una moció que tingui com a únic objectiu aquest avançament electoral. No obstant això, els seus 32 diputats no són suficients, ja que calen 35 signatures per registrar-la. En referència a això, Iglesias va explicar que el seu grup de Units Podem no prestarà diputats a Ciutadans, però sí impulsaran ells mateixos aquesta moció de censura instrumental, ja que amb els seus 67 parlamentaris si compten amb més dels necessaris per registrar la iniciativa.

«Nosaltres no necessitem prestar diputats a ningú. Ciutadans no pot presentar una moció. Nosaltres sí. Estaríem disposats a dialogar amb Ciutadans i ja veuríem quin és el resultat, però qui té 67 diputats i no necessita que li prestin som nosaltres», va assegurar als passadissos del Congrés el líder Podem, que ja va presentar sense èxit una moció de censura just fa un any.

Per part seva, el secretari general de Ciutadans, José Manuel Villegas, va afirmar que el seu partit seguirà insistint en què Rajoy convoqui eleccions generals anticipades o, si es nega a això, que es forcin aquests comicis a través d'una moció de censura «instrumental». Tot i que va dir que per a aquesta segona opció parlaria «preferentment» amb el PSOE, no va revelar quina posició adoptaria Cs si la moció la impulsés Podem.

«Nosaltres seguirem amb el que estem dient des de fa dies: primer convèncer, pressionar i exigir a Mariano Rajoy que canviï de posició i convoqui eleccions, i si no, parlarem preferentment amb el PSOE», va assegurar als passadissos del Congrés. Segons la seva opinió, encara podrien donar-se els dos escenaris. Rajoy «es podria comprometre a convocar unes eleccions», i també «som a temps» que el secretari general del PSOE, Pedro Sánchez, «s'assegui amb nosaltres i parlem de com presentem aquesta moció».

La vicepresidenta del Govern, Soraya Sáenz de Santamaría, va assegurar que la moció de censura plantejada per Sánchez va tornar a provocar ahir una «garrotada» a les borses i una pujada de la prima de risc, «que està assolint xifres que fa força temps que no coneixíem». «La moció de censura plantejada per Sánchez ja ens està costant molts diners als espanyols en termes de confiança i estabilitat», va afirmar Sáenz de Santamaría, que va titllar la moció d'«irreflexiva, improvisada i irresponsable».

El líder del PSOE va mantenir els seus primers contactes en el marc de la ronda que ha de fer per aconseguir els suports necessaris a la moció de censura. Ho va fer dilluns a la nit amb el portaveu d'ERC a Madrid, Joan Tardà, ambel president del PNB, Andoni Ortuzar, així com amb la coordinadora general del PDeCAT, Marta Pascal, i ahir amb Pablo Iglesias i amb Ciutadans.

El grup parlamentari de la CUP va avisar els partits independentistes al Congrés, ERC i PDeCAT, que res no canviarà amb els «presos polítics» si el líder del PSOE governa en comptes de l'actual president, Mariano Rajoy. La diputada anticapitalista Natàlia Sànchez va afegir que la moció de censura del PSOE contra el PP és un «blanqueig» i una «operació de maquillatge del règim del 78».