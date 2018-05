«La condemna al PP per Gürtel és una de les notícies més positives des de 1978»

Arriba a l'entrevista amb un retall de diari de la detenció de l'expresident Eduardo Zaplana, una notícia simbòlica per al preàmbul del col·loqui en què va participar després del documental Corrupción: el organismo nocivo, de Teresa Soler i Albert Sanfeliu, que es va presentar a l'Institut Valencià de Cultura. Jiménez Villarejo va liderar el ministeri públic contra la corrupció, però també va abanderar la lluita contra els paradisos fiscals i el blanqueig de diners; una carrera judicial bolcada a corregir les conductes irregulars.

Què suposa que un partit com el PP sigui condemnat per la sentència de la trama Gürtel?

Tant la sentència com la condemna al PP beneficien la democràcia. És una de les notícies més positives des que es va aprovar la Constitució. A Unió Democràtica de Catalunya la van condemnar pel mateix i Duran i Lleida va dir que dimitiria, però no ho va fer, perquè mai se'n va ningú. Aquesta condemna garanteix el rigor i la serietat a les institucions.

Li semblen excessives les penes imposades als responsables?

Són penes adaptades als nombrosos delictes que han comès i que causen un mal terrible a l'Estat. El Banc d'Espanya va recollir en una enquesta l'alt percentatge d'espanyols amb un sou anual que no arriba als 15 mil euros i no posseeixen un habitatge. Que els responsables de Gürtel hagin de complir aquestes penes em sembla gairebé insuficient per haver abusat del poder que els va ser atorgat per la societat.

Rajoy qüestiona la justícia en contradir l'Audiència Nacional dient que la versemblança la donen els electors?

Absolutament. Diu que respecta la resolució judicial però si ho fes no hauria fet aquest comentari ofensiu després d'un esforç d'investigació immens. Em sembla molt injust en un altíssim càrrec de l'Estat i justificaria que se n'anés del Govern.

Llavors, hi ha motius per a una moció de censura?.

Està justificada des de fa temps perquè el PP arrossega procediments penals des de fa anys. Els temps judicials han endarrerit la confirmació de les seves conductes delictives, però ja no hi ha justificació per seguir governant. Que deixin pas a altres perquè està en joc la credibilitat de la democràcia. Crec que els espanyols no ens mereixem uns governants així, amb Rajoy dient aquestes banalitats.

Vostè va deixar Podem quan Iglesias no va donar suport al govern de Sánchez el 2016. Creu que es va perdre una oportunitat i ara la intenten recuperar?

Sí, però també pot ser una resposta a la crisi per la compra del famós xalet. Crec que és important que la moció avanci, però necessiten Ciutadans. És difícil però hauria de col·laborar perquè el PP deixi de governar. Encara queden diverses sentències i totes seran condemnatòries perquè els fets estan acreditats.

Amb Zaplana són tres els expresidents valencians acusats per corrupció. Hi ha un règim corrupte a la política?.

No. Hi ha determinats sectors polítics que estan pràcticament enfangats per una interpretació errònia del que significa dedicar-se a la política. Si et dediques a treure el màxim benefici possible, estàs traint la democràcia i els seus principis. Aquests dirigents corruptes són els que embruten la democràcia.

Els organismes antifrau funcionen o la corrupció és una qüestió moral i personal?

Quan la corrupció adquireix determinat nivell és un delicte, no és una qüestió d'ètica. La justícia investiga i persegueix els delictes, però una agència de prevenció és una bona barrera perquè els ciutadans s'impliquin i denunciïn les infraccions.