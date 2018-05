Cospedal nega haver cobrat sobresous en negre i que hi hagi caixa B al PP

La secretària general del PP i ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal, va negar haver cobrat sobresous en negre i va amenaçar el diputat socialista Artemi Rallo amb una querella per acusar-la de fals testimoni. A més, va dir no tenir coneixement de cap caixa B a seu partit i va puntualitzar que ella creu que no n'hi va haver «mai». En tot cas, va afegir, seria «la caixa B d'alguns, no del Partit Popular».

En la seva compareixença davant la comissió d'investigació del Congrés sobre el suposat finançament irregular del PP, Cospedal va assenyalar que la sentència de l'Audiència Nacional sobre Gürtel «no hauria d'haver entrat en els papers famosos» perquè aquest tema és «objecte d'una altra causa separada».

«Pel que fa a mi hi ha diversos procediments judicials que diuen que és mentida», va explicar, tot destacant que ha guanyat una querella a l'extresorer Luis Bárcenas sobre aquest assumpte. Per això, va assenyalar que «les falsedats tenen les cames molt curtes».

A preguntes dels comissionats, va negar sobresous en negre. «És fals que rebés res i que respongui a cap comptabilitat. Serà una comptabilitat de Bárcenas, no és la comptabilitat del Partit Popular», va afirmar contundent Cospedal, que va afegir a més que en aquest tema ha «guanyat» una querella a Bárcenas.

Per part sebva, el portaveu del PSOE a la comissió d'investigació va assegurar que la secretària general del PP havia acudit a la Cambra Baixa a «salvar-se» ella, deixant Mariano Rajoy «als peus dels cavalls». De fet, va afegir que va protagonitzar un «campi qui pugui escandalós».

En la rèplica, Cospedal va destacar que havia acudit al Congrés a «defensar l'honorabilitat» del seu partit i va recriminar al diputat socialista que l'estigués acusant de mentir davant del jutge i a seu parlamentària. Per això, el va instar a fer aquestes declaracions fora del Parlament per presentar una querella per fals testimoni.

A més, Cospedal va destacar que a la sentència de la trama Gürtel no hi ha una condemna penal al PP sinó «una imputació de responsabilitat civil» que, des del seu punt de vista, és «inadequada». De fet, va dir que el seu partit no tenia coneixement dels fets ni que això fos delicte.

No obstant això, Rallo va insistir que Cospedal «no ha rebatut» que la sentència de l'Audiència Nacional «hagi dit que va mentir». «Això acaba de començar per a aquest país i per al seu partit», va afirmar, per recordar que queden pendents set peces més als tribunals.

La comissió d'investigació sobre el presumpte finançament irregular del PP acollirà el proper 12 de juny les compareixences del president del Senat i president del PP de Madrid, Pío García Escudero, i del també senador i exsecretari general del PP estatal Javier Arenas.



«Sentència política»

Per part seva, Bárcenas, condemnat a 33 anys i 4 mesos de presó, va assenyalar que la decisió de la Secció Segona de la sala penal de l'Audiència Nacional és una «sentència política» i considera «cínic» que s'acusi el PP quan és «impossible» que sigui responsable del que fan els seus «milers de càrrecs». «És una sentència política en què la valoració de les proves practicades en el judici no s'han tingut en compte. Tinc la sensació d'haver assistit a un judici diferent al plasmat a la sentència», va assenyalar.