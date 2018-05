Detenen la parella de la mare de la nena de 5 mesos morta diumenge a Tenerife

La Guàrdia Civil va detenir la parella de la mare de la nena de cinc mesos morta diumenge passat al municipi tenerifenc de La Matanza, que des de llavors es trobava en parador desconegut. L'home va ser arrestat cap a les deu del matí al mateix edifici on es troba el pis en el qual va ser trobat el cos de la petita, en el qual també resideixen diversos familiars del detingut. La mare de la menor també està sent investigada amb relació a uns fets sobre els quals no es descarta cap hipòtesi, a l'espera de la informació que ofereixi l'autòpsia realitzada a la nena.