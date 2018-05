Les faccions rivals líbies pacten eleccions per al 10 de desembre

Les faccions rivals a Líbia van acordar el full de ruta per portar el país a la celebració d'eleccions parlamentàries i presidencials el proper 10 de desembre amb el suport de l'ONU en una reunió celebrada a París en què van estar presents els principals actors libis.

El país nord-africà es troba en una situació de caos després de la caiguda del règim de Muammar Gaddafi el 2011 i actualment cohabiten en ell dos governs i dues assemblees. El país compta amb un Govern d'unitat, que està liderat per Fayez Seraj i està reconegut per la comunitat internacional, i un altre a l'est del qual el general Khalifa Haftar és el principal valedor amb el seu Exèrcit. A més d'ells dos, també van ser presents a París els presidents de les dues assemblees rivals.